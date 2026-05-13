鉅亨網記者張欽發 台北 2026-05-13 13:01

房市交易凍僵，高雄房價也出現下修，房仲業者根據金融聯徵中心新增房貸資料統計，高雄市 2025 年中古大樓平均鑑估總價為 1124 萬元，相較 2024 年小幅回落約 2%；從各區表現來看，14 個主要行政區中，有超過半數區域購屋總價呈現下修，其中以新興、橋頭、前金等區下修幅度最深，下修幅度均逾 10%，上。

同時，高雄的新興與前金區總價更跌回 1000 萬元以下，也讓高雄總價 1000 萬以內的購屋機會再添 2 區域。

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台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，高雄中古大樓平均購屋總價出現小幅下修，並不代表房價全面變便宜，而是市場進入修正盤整，尤其 2025 年在景氣收斂、貸款條件趨嚴的情況下，買方預算更保守，也讓部分高總價產品去化速度放緩，加上屋主讓利意願提高，因而進一步反映在成交總價修正上。

李家妮指出，另一方面，各區平均購屋面積幾乎全面縮減，相對也同步降低平均購屋總價，像是新興、前金等傳統核心區，因具備成熟商業機能、就業人口與生活便利性，近年在精品小宅與高單價產品帶動下，中古市場出現補漲行情，然而區段在房價墊高後，購屋族負擔能力降低，逐漸轉向低坪數產品，就可能形成坪數縮、總價降、單價未必修正的現象，也讓成交總價回落至千萬元內水位。

2025 年房市進入盤整，高雄仍有區域逆勢抗跌，以鹽埕區、苓雅區表現最為突出，其中，鹽埕區中古大樓平均購屋總價從 744 萬元上升至 929 萬元，已逼近千萬大關，坪數更出現越買越大的走勢。

台灣房屋高鐵重愛加盟店店東陳揚智表示，鹽埕及苓雅區長期仰賴穩定自住需求支撐，其中鹽埕區近年受高流與駁二觀光帶動區域能見度，為傳統老社區提升居住與投資吸引力，由於鹽埕區並無大規模重劃區開發，住宅供給主要仰賴老屋，新案僅零星，使中古市場在房市修正階段，反而展現較佳的抗跌韌性。