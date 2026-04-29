鉅亨網記者王莞甯 台北
儘管車市前景暫趨觀望，但第一季進口車的銷售冠軍 LEXUS 買氣持續熱絡，代理商和泰車 (2207-TW) 指出，油電車大缺車，今年以來旗下油電車接單量大增約 30%，但供不應求，預計 2 年內都難緩解。
和泰車指出，LEXUS ES 自開放預購接單，訂單已突破 1000 台，超出原先預期，目標整年度銷售台數 3000 台；不過，由於需求強勁且電池缺貨嚴重，下單後平均要等上 3 個月才能交車。
ES 本次是第八代大改款，透過設計語彙、動力編成和智慧科技的全面升級，重新詮釋新世代中型旗艦房車的產品定位，外觀汲取 LF-ZC 概念車靈感，內裝座艙延續 Tazuna 全環繞駕駛概念，導入 14 吋多功能資訊整合螢幕與 12.3 吋全數位儀表板，並結合 Hidden Switch 感應式隱藏按鈕設計。
和泰車提供 LEXUS ES 300h 豪華版、ES 300h 頂級版、ES 500e 頂級版與 ES 500e 旗艦版共四種等級，售價 177 萬元起。
而在電動車持續滲透趨勢下，和泰車針對純電車型 ES 500e 規劃「一年隨插即充無限暢充活動」，透過與多元充電服務夥伴深度合作，為車主串聯全台超過 1800 站充電據點，涵蓋超過 7000 支 AC 和 DC 充電槍，並以高達 70% 的快充覆蓋率，大幅提升補電便利性。
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