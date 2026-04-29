鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-04-29 10:33

儘管車市前景暫趨觀望，但第一季進口車的銷售冠軍 LEXUS 買氣持續熱絡，代理商和泰車 (2207-TW) 指出，油電車大缺車，今年以來旗下油電車接單量大增約 30%，但供不應求，預計 2 年內都難緩解。

和泰車指出，LEXUS ES 自開放預購接單，訂單已突破 1000 台，超出原先預期，目標整年度銷售台數 3000 台；不過，由於需求強勁且電池缺貨嚴重，下單後平均要等上 3 個月才能交車。

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ES 本次是第八代大改款，透過設計語彙、動力編成和智慧科技的全面升級，重新詮釋新世代中型旗艦房車的產品定位，外觀汲取 LF-ZC 概念車靈感，內裝座艙延續 Tazuna 全環繞駕駛概念，導入 14 吋多功能資訊整合螢幕與 12.3 吋全數位儀表板，並結合 Hidden Switch 感應式隱藏按鈕設計。

和泰車提供 LEXUS ES 300h 豪華版、ES 300h 頂級版、ES 500e 頂級版與 ES 500e 旗艦版共四種等級，售價 177 萬元起。