〈車市〉觀望氣氛未散 4月掛牌數僅3.14萬台 年減4.5%

鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-05-04 16:02

4 月台灣新車銷售統計今 (4) 日出爐，掛牌共 31407 台，月減 20.1%，年減 4.5%，前 10 大車商中僅 TOYOTA、FORD、MITSUBISHI 和 MAZDA 較去年同期有成長；前 4 月新車掛牌數共 127481 台，年減 3.7%，顯示整體車市仍受進口車關稅政策影響處在觀望期。

和泰車近期發表大改款LEXUS ES。(圖：和泰車提供)

4 月和泰車 TOYOTA 和 LEXUS 合計銷售 12449 台，與去年同期銷售持平，其中，TOYOTA 掛牌 10305 台，年增 3.2%，在國產車中表現相對穩健。

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而 LEXUS 4 月銷售 2144 台、中華 (2204-TW)CMC 1869 台和 BENZ 1834 台，年減幅在 15-20% 左右，顯示除了日系進口車缺車的狀況，車主也持續觀望進口車關稅政策的變化。

和泰車表示，4 月熱銷的前 10 款車中，TOYOTA 包辦 5 款，其中，C CROSS 和 RAV4 分居冠亞軍，銷售 3573 台、2028 台，YARIS CROSS 也銷出 1129 台、TOWNACE 1075 台，ALTIS 則有 641 台。