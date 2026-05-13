鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-05-13 17:52

板卡廠撼訊 (6150-TW) 今 (13) 日舉辦法說會，說明公司未來展望，總經理陳劍威表示，面對消費性電子市場逆風，公司將重心全面轉向邊緣運算與工作站市場。預計透過衝刺 B2B 業務，力拚年底將 AI 相關產品營收佔比提升至接近 10% 的水準。

〈撼訊法說〉衝刺邊緣AI藍圖 目標年底營收占比逼近10%。(圖：shutterstock)

總經理陳劍威表示，目前 AI 機型營收貢獻約落在低個位數。隨多項專案陸續進入收割期，公司目標是在年底將此比重拉升至高個位數。目前產品應用除了傳統顯示卡，也已延伸至高效能邊緣運算與即時 AI 推論領域。

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在 AMD 產品線規劃上，撼訊聚焦高階工作站市場。旗下的 AI Pro 9700 工作站顯卡搭載 32GB 記憶體並支援 PCIe 5.0 多卡架構。該產品已成功獲得台灣一線系統大廠及北美伺服器大廠的認證。

針對中小型企業需求，公司計畫於下半年推出 AMD Holo 系列迷你 AI 工作站。該機型搭載 AIMax Pro 395 技術且最高支援 128GB 影像記憶體。此設計旨在降低對雲端算力的依賴並解決資料隱私與資安問題。

撼與科技總經理則攜手英特爾 (INTC-US) 佈局邊緣運算系統。目前已規劃完成從單機四卡、八卡到 16 卡的伺服器方案。其中 16 卡方案配置 32 顆 GPU 且總記憶體容量高達 768GB，足以在本地端運行引數達 671B 的大語言模型。

撼與科技總經理黃建育指出， 16 卡系統專案預計在第二季末至第三季初期正式出貨。Intel 產品線在工作站領域表現穩定且性價比具競爭力。公司預期 Intel 平台的高記憶體配置優勢將帶動企業端部署需求。

撼訊強調台灣在地研發生產為其核心競爭優勢。在全球供應鏈調整趨勢下，公司產品主攻歐美及東南亞市場。台灣製造的身分不僅能縮短開發週期，更能滿足客戶對資安與品質穩定的嚴格要求。