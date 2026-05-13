美國、俄羅斯談合作都是假的？俄外長打臉川普：什麼都沒發生
鉅亨網編譯莊閔棻
俄羅斯外交部長拉夫羅夫週三（13 日）表示，儘管外界對美國與俄羅斯兩國關係的龐大潛力多有正面期待，但現實中「什麼都沒有發生」。
根據《路透》報導，拉夫羅夫在接受專訪時指出，雙方雖就科技、能源及其他領域的合作說了許多「好聽的話」，但迄今為止「毫無進展」。
他表示，俄羅斯肯定美國總統川普主動重啟與莫斯科對話的姿態，然而「在現實生活中，什麼都沒有發生」。
川普在贏得 2024 年美國總統大選後，重新建立起與俄羅斯總統普丁之間的直接對話管道，並多次承諾將終結烏克蘭戰爭，但和平至今仍遙遙無期。
拉夫羅夫補充表示，即便美俄之間確實存在對話，但其本質與前美國總統拜登（Joe Biden ）執政時期並無太大差異。
他說：「除了這種人與人、國與國之間的日常對話屬於正常往來之外，其餘一切都依循著拜登總統時期所建立的模式。」
他進一步指出，拜登任內對俄羅斯實施的制裁措施至今仍未解除，甚至川普政府本身也另行推出新的舉措，持續打壓俄羅斯經濟。
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