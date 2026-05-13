鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-05-13 19:20

美國總統川普在訪問中國前夕，再次對伊朗發出軍事威脅，中國是伊朗最大的石油客戶和重要的外交夥伴。

川普周二 (12 日) 表示，伊朗若不與美國達成「良好的協議」，就必須面對「毀滅性」的後果。

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目前伊朗因實質封鎖全球能源樞紐荷姆茲海峽，導致全球能源價格劇烈波動。川普此次訪中，一方面寄望北京能協助促成海峽重啟，但另一方面，這場戰爭引發的動盪也可能限制他在與中國進行貿易談判時的籌碼。

荷姆茲海峽的封鎖，已對全球經濟造成深遠影響。此海峽平日承載全球約五分之一的石油與液化天然氣供應，其持續關閉正加深對能源市場的衝擊。國際能源署 (IEA) 指出，全球原油庫存正以創紀錄的速度下降，且將持續數月。目前布蘭特原油價格維持在每桶 107 美元以上，儘管周三微幅下跌，但本周整體漲幅已超過 5%。

儘管美伊雙方已維持逾一個月的停火，但川普形容該協議正處於命懸一線的脆弱狀態。德黑蘭方面堅持，唯有華盛頓結束對其港口的軍事封鎖、解凍數十億美元資產並取消制裁，才會重啟海峽。

然而，美國情報顯示，伊朗在經歷先前的轟炸後仍保有強大戰力，不僅保留了約七成的導彈庫存，且仍能操作海峽沿岸 33 個導彈基地中的 30 個。