俄羅斯5億美元遊艇穿越荷姆茲海峽！「Nord號」幕後船主曝
鉅亨網編譯莊閔棻
一艘與俄羅斯總統普丁核心盟友有關聯的超級豪華遊艇，近日成功穿越目前仍處於封鎖狀態的荷姆茲海峽，引發國際社會關注。
根據《BBC》報導，這艘名為「Nord 號」的豪華遊艇被認為與受西方制裁的俄羅斯億萬富翁摩達雪夫（Alexei Mordashov）有關。該船估值超過 5 億美元。
摩達雪夫與普丁關係密切，但並未被列為這艘懸掛俄羅斯國旗遊艇的正式所有人。「Nord」的登記資料顯示，該船於 2022 年註冊在一間由其妻子持有的公司名下，不過外界普遍認為摩達雪夫是該船所有人。
根據 MarineTraffic 數據，「Nord 號」於週五晚間自杜拜出發，並在週日早晨抵達阿曼首都的 Al Mouj Marina 碼頭，是近幾個月少數通過該海峽的私人船隻之一。
摩達雪夫主要財富來自俄羅斯最大鋼鐵及礦業集團「北方鋼鐵」（Severstal），根據《富比士》估計，其個人淨資產約達 370 億美元，是俄羅斯首富。
自俄羅斯於 2022 年對烏克蘭發動全面入侵以來，摩達雪夫已成為西方制裁對象，包括英國、美國及歐盟。
由於俄羅斯持續入侵烏克蘭，一些俄羅斯寡頭的船隻已被扣押或被禁止進入歐洲港口。
然而，儘管西方國家曾呼籲凍結其資產，但香港與馬爾地夫過去均未對「Nord」號遊艇採取扣押行動。
報導指出，「Nord 號」是否事先取得伊朗許可方能通行，目前尚不清楚。
船隻追蹤資料顯示，該遊艇並未停靠伊朗港口。美國中央司令部所界定的封鎖起始位置，亦位於「Nord 號」最後回報座標以東更遠的地方。
俄羅斯與伊朗關係持續深化
就在局勢持續僵持之際，伊朗本週積極強化與俄羅斯的外交關係。
伊朗外交部長阿拉格齊（Abbas Araghchi）於週一（27 日）赴俄，在聖彼得堡會見普丁及俄國外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov），並盛讚俄伊之間的「戰略夥伴關係」。
普丁則讚賞，伊朗人民正在美國與以色列的壓力下「勇敢捍衛主權」。
阿拉格齊在社群媒體 X 上分享與兩人握手的合影，並發文稱：「近期局勢充分印證了雙方戰略夥伴關係的深度與韌性，我們感謝俄羅斯的聲援與外交支持。」
- 主動選股績效夯！專家配置一鍵打包
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 普丁會晤阿拉格齊挺伊朗！俄伊戰略同盟升溫、會談「富有成效」
- 澤倫斯基擬會普丁！烏克蘭邀請土耳其協助重啟烏俄峰會
- 鮑爾下一步牽動市場！最後一場記者會指引力轉弱 留不留理事受矚
- 美國承認無力防禦中國高超音速飛彈！砸1850億加速川普「金穹」計畫
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇