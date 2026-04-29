鉅亨網編譯莊閔棻 2026-04-29 16:10

一艘與俄羅斯總統普丁核心盟友有關聯的超級豪華遊艇，近日成功穿越目前仍處於封鎖狀態的荷姆茲海峽，引發國際社會關注。

俄羅斯5億美元遊艇穿越荷姆茲海峽！「Nord號」幕後船主曝。(圖：REUTERS/TPG)

根據《BBC》報導，這艘名為「Nord 號」的豪華遊艇被認為與受西方制裁的俄羅斯億萬富翁摩達雪夫（Alexei Mordashov）有關。該船估值超過 5 億美元。

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摩達雪夫與普丁關係密切，但並未被列為這艘懸掛俄羅斯國旗遊艇的正式所有人。「Nord」的登記資料顯示，該船於 2022 年註冊在一間由其妻子持有的公司名下，不過外界普遍認為摩達雪夫是該船所有人。

根據 MarineTraffic 數據，「Nord 號」於週五晚間自杜拜出發，並在週日早晨抵達阿曼首都的 Al Mouj Marina 碼頭，是近幾個月少數通過該海峽的私人船隻之一。

摩達雪夫主要財富來自俄羅斯最大鋼鐵及礦業集團「北方鋼鐵」（Severstal），根據《富比士》估計，其個人淨資產約達 370 億美元，是俄羅斯首富。

自俄羅斯於 2022 年對烏克蘭發動全面入侵以來，摩達雪夫已成為西方制裁對象，包括英國、美國及歐盟。

由於俄羅斯持續入侵烏克蘭，一些俄羅斯寡頭的船隻已被扣押或被禁止進入歐洲港口。

然而，儘管西方國家曾呼籲凍結其資產，但香港與馬爾地夫過去均未對「Nord」號遊艇採取扣押行動。

報導指出，「Nord 號」是否事先取得伊朗許可方能通行，目前尚不清楚。

船隻追蹤資料顯示，該遊艇並未停靠伊朗港口。美國中央司令部所界定的封鎖起始位置，亦位於「Nord 號」最後回報座標以東更遠的地方。

俄羅斯與伊朗關係持續深化

就在局勢持續僵持之際，伊朗本週積極強化與俄羅斯的外交關係。

伊朗外交部長阿拉格齊（Abbas Araghchi）於週一（27 日）赴俄，在聖彼得堡會見普丁及俄國外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov），並盛讚俄伊之間的「戰略夥伴關係」。

普丁則讚賞，伊朗人民正在美國與以色列的壓力下「勇敢捍衛主權」。