鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2026-05-11 09:41

受到原油價格上漲加劇通膨擔憂，恐令日本央行 (BOJ) 加快升息步伐的影響，日本國債期貨周一 (11 日) 微幅下跌，10 年期日本國債期貨下滑 0.05 日元至 129.65 日元。

巴克莱固定收益、外匯和大宗商品研究部的兩名成員在最新研究報告中指出，隔夜指數掉期市場已反映 BOJ 下月升息機率超過 70%，並預期本周「還會有消息面風險」。

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他們還說，美國財長貝森特訪日期間打算會見日相高市早苗、財務大臣片山皋月及日本央行總裁植田和男，相關升息或財政管理消息恐加劇市場波動。

另一投行高盛也上調日本 10 年期國債殖利率預期，今年底升至 2.5%，明年底至 2.25%，此前兩年均為 2%，以體現殖利率曲線將形成更具持續性的風險溢價。

高盛策略師 Isabella Rosenberg 表示，去年日本國債殖利率曲線估值低估集中在超長端，如今相對宏觀基本面的走弱已向曲線中段轉移，長端國債殖利率波動仍受供需因素主導，但今年以來，殖利率與曲線整體走勢反映日本國內通膨、財政風險等宏觀變化及全球收益率上行環境。