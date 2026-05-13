鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-05-13 13:27

台股在 AI 浪潮下穩居硬體供應鏈領頭羊，但自今年 3 月以來，市場主流已出現明顯轉移，電子零組件類股異軍突起。根據統計，自 2026 年 2 月底至 2026 年 5 月 12 日期間，台股大盤指數上漲 19.39%，而電子零組件類股指數漲幅竟高達 54.28%，表現達半導體類股 21.64% 的一倍以上 。此種兩極化的漲勢也直接導致台股 ETF 績效出現明顯落差，部分未能掌握電子零組件佈局的高息 ETF，漲幅遠落後於大盤 。

ETF選股成績效分水嶺！這4大族群領漲逾50%傲視半導體 大贏高息指數。（圖：shutterstock）

觀察市場統計數據，同期間台灣高股息指數僅上漲 15.54%，特選高息低波指數漲幅更僅有 3.09%，顯示高息 ETF 若缺乏對電子零組件的配置，績效將難以跟上大盤節奏 。專家指出，雖然皆為訴求高配息的產品，但「選股」策略在 AI 應用擴散的階段，已扮演決定性的關鍵角色 。

‌



00401A 經理人沈馨分析，台廠在 AI 硬體供應鏈具備極強競爭力，除了市場熟知的半導體，商機已延伸至周邊關鍵零組件 。目前領漲的四大族群包括電力散熱、半導體檢測、高速傳輸與光通訊，以及高階電子零組件與低軌衛星 。以電力散熱為例，台達電 (2308-TW) 等企業受惠於高壓直流導入與 AI 伺服器功耗提升，業務範圍明顯擴大 ；此外，AI 手機與邊緣運算升溫，帶動高速傳輸與半導體測試需求急速增長 。

電子零組件四大領漲族群代表企業 ：

族群名稱 代表企業 電力散熱 台達電、奇鋐、雙鴻、鴻準 半導體檢測 旺矽、精測、穎崴、汎銓 高速傳輸與光通訊 聯亞、光聖、波若威、智邦 高階電子零組件與低軌衛星 昇達科、穩懋、華通、台光電、啟碁

台股 AI 硬體佔比 72% 居全球之冠

00401A 產品經理陳柏翰強調，台股是全球受惠於 AI 資本支出最高的市場 。目前台股中有高達 72% 的企業被歸類為 AI 硬體廠，此佔比不僅高於韓國的 63%，甚至超越了那斯達克 100 指數的 67% 。