鉅亨網記者張韶雯 台北
金管會於 4 月底正式宣布放寬國內股票型基金與主動式台股 ETF 的投資限制，在特定條件下，單一個股的投資權重上限由 10% 調升至 25%，同時也被市場稱為「台積電條款」，此項政策新制落地後，由聯博投信推出的首檔台股主動式 ETF00404A 聯博台灣動能收益 50 主動式 ETF，昨（12）日正式獲得核准，成為新制架構下首家獲准的投資標的。未來經理人在權值股配置上將更貼近台股市場真實結構，不僅操作彈性大增，也更有機會掌握主流趨勢以提升創造超額報酬的可能。
聯博投信表示，過去主動式基金常受限於 10% 的單一持股門檻，導致投資團隊即使長期看好具產業代表性、市值權重大的龍頭企業（如台積電 (2330-TW) ）(TSM-US)，也難以完整反映其在加權指數中的權重比例。隨台股權值集中度不斷提升，新制將持股上限放寬至 25%，將有助於主動式台股 ETF 在符合規範的前提下，擁有更充足的參與空間。經理團隊未來能依據企業基本面、資金流向及市場趨勢，適度提高具產業領導地位企業的配置比重，優化投資策略執行力。
以 00404A 聯博台灣動能收益 50 為例，該 ETF 策略核心聚焦於台灣具成長潛力與市場動能之企業，並結合收益策略，目標在於兼顧資本成長與現金流需求。聯博投信強調，雖然上限提高至 25%，但並不代表操作會走向盲目集中，經理團隊仍會堅持嚴謹的系統化多因子策略進行篩選，確保投資組合兼具成長性與穩定收益，並適時調整優質龍頭股權重，以更有效率的方式參與產業紅利。
觀察近期盤勢，台股呈現「強者恆強」的競爭格局，特別是在 AI、高效能運算 (HPC)、先進製程、IC 設計與伺服器供應鏈等關鍵領域，資金集中效應愈發明顯。聯博投信認為，主動式 ETF 具備靈活調整與專業選股優勢，在新制度輔助下，能更彈性地應對台股市場結構的演變。此舉不僅提升了台灣金融市場的產品多樣性，也為尋求超額收益的投資人提供了更具競爭力的選擇。
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