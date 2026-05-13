鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-05-13 15:38

金管會於 4 月底正式宣布放寬國內股票型基金與主動式台股 ETF 的投資限制，在特定條件下，單一個股的投資權重上限由 10% 調升至 25%，同時也被市場稱為「台積電條款」，此項政策新制落地後，由聯博投信推出的首檔台股主動式 ETF00404A 聯博台灣動能收益 50 主動式 ETF，昨（12）日正式獲得核准，成為新制架構下首家獲准的投資標的。未來經理人在權值股配置上將更貼近台股市場真實結構，不僅操作彈性大增，也更有機會掌握主流趨勢以提升創造超額報酬的可能。

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以 00404A 聯博台灣動能收益 50 為例，該 ETF 策略核心聚焦於台灣具成長潛力與市場動能之企業，並結合收益策略，目標在於兼顧資本成長與現金流需求。聯博投信強調，雖然上限提高至 25%，但並不代表操作會走向盲目集中，經理團隊仍會堅持嚴謹的系統化多因子策略進行篩選，確保投資組合兼具成長性與穩定收益，並適時調整優質龍頭股權重，以更有效率的方式參與產業紅利。