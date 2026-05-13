鉅亨網記者張欽發 台北 2026-05-13 18:18

不動產代銷業海悅 (2348-TW) 今 (13) 日公布最新獲利資訊，2026 年第一季稅後純益 2439 萬元，季減 95.02%，年減 93.17%，每股純益 0.16 元；公司認為，海悅今年營運將從第一季谷底回溫，隨著指標性建案陸續開案，又有 2-3 個營建收入貢獻，全年營運正向。

海悅 2026 年 1-3 月營收 13.08 億元，毛利率 28.12%，季減 5.92 個百分點，年減 19.4 個百分點，第一季稅後純益 2439 萬元，季減 95.02%，年減 93.17%，每股純益 0.16 元。

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海悅在建商謹慎推案下，2026 第一季代銷收入仍受惠新北市中和區「大同新紀元」、永和區「漢皇 River Sky」、新竹竹北市「鴻柏鴻湛」、台中市「勤美之真」、台南市「國泰原美」等代銷建案，穩健挹注代銷業績。

今年在台灣央行對台灣不動產貸款總量管制回歸銀行自主管理，房市信用管制政策進入觀察調整期，造成銀行房貸放款業務聚焦自住與首購族群且持續維持審慎以對，第一季適逢產業淡季，台灣房市住宅市場，因消費者預期房價漲幅有限，房市交易仍呈現「買方市場」結構。

而海悅目前全台銷售中個案與後續接案合計總銷金額達 4996 億元，代銷本業業績來源無虞；邁入第二季，指標建案陸續公開銷售，包含台北市「全陽南海段」、「連雲懷生段」；新北市中和區「豐森大境」、中和區「寶亞南工段」；新竹「忠泰竹東案」、「達麗台肥案」等，新建案進入銷售市場，第二季代銷業績可望隨買氣溫和回穩。