睿泰整合逾10年捷運宅「睿泰曜」公開 後續在北市將推案百億元

鉅亨網記者張欽發 台北 2026-05-12 17:30

建商睿泰建設專注於台北市都市更新建案，並於今 (12) 日公開其台北捷運南京三民站旁預售案「睿泰曜」，並與日本百年營造大廠「熊谷組」台灣分公司「華熊營造」正式簽約合作，睿泰建設執行董事羅永政指出，台北市的建築市貌的 確需要大力更新，睿泰建設後續還有中正區及信義區都市更新案要推出，量體合計達 100 億元規模

睿泰執行董事羅永政(右)與華熊營造董事長新屋忠彥完成合作簽約。(鉅亨網記者張欽發攝)

承攬營造工程的華熊營造，是 1974 年由日本「熊谷組」在台創設，曾做過眾多台灣著名工程。「日商華熊營造」董事長新屋忠彥指出，營造工程是居住品質的重大關鍵之一，與睿泰建設合作參與台北市都市更新，「睿泰曜」為 SRC 與 SC 鋼骨構造，結合 CFT 柱內灌漿工法，打造 21 層鋼骨地標，中、高樓層能看到信義計畫區景觀，和華熊在台灣代表作「台北 101」對望。新屋忠彥說，華熊營造也承攬「台北雙子星」西區地標工程案，「我們會以建造地標的精神，為南京東路蓋出傳世門面。

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羅永政表示，「睿泰曜」基地位於正南京東路金融大道上，是台北市中心相當難得的精華角地，更有捷運出口不到百米距離，「睿泰曜」在睿泰建設手中整合超過 10 年時間，而睿泰建設後續在台北市還有中正區及信義區都市更新案要推出。