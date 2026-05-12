鉅亨網記者張欽發 台北
國際 AI 晶片大廠輝達 (NVDA-US) 進駐北士科話題仍熱，台北市石牌總銷 30 億元住宅建案「昇樺知玉」在今 (12) 日動工，建商昇樺建設總經理谷念勝指出，此一建案由昇樺建設分回 15 億元總銷，目前已銷售過半，同時 6 月還有在淡水地區的建案將動工。同時，北投、石牌還有科技企業進駐的利多。
同時，在北士科目前已無建地供企業使用同時，科技產業已針對本身需求對企業總部的設立往北投移動，今天到場的地產業界人士指出，如華碩 (2357-TW) 旗下的華擎、永擎等科技企業，對於在北士科無法覓得土地可供興建企業 總部，目前將在北投籌設總部，在整體趨勢上 而言，相對這對北投、石碑的發展形成激勵。
目前仁寶 (2324-TW) 集團已在北士科建設總部。
今天開工的「昇樺知玉」主要在鎖定迅速銜接北士科 AI 發展、石牌市場百億元 BOO 案的產業未來與便利日常兼得等爲主要訴求。
同時，今天海悅 (2348-TW) 總經理王俊傑及新潤 (6186-TW) 董事長郭長庚都到場致賀，新潤目前在北土科有三塊地，其中已經推案的「士科大院」案預計在今年底完工，郭長庚透露，「士科大院」銷售率約在 75%。
石牌「昇樺知玉」建案基地達 468 坪，格局規劃採 22-34 坪，開價每坪 117-126 萬元，估算總銷達 30 億元，昇樺分回 15 億元，這也是昇樺建設「昇樺喜閱」、「幸福昇樺」、「微笑昇樺」、「昇樺樂活」及紅樹林「Sun House」後推出的新建案，同時，昇樺建設另有整合中新北建案要推出。
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