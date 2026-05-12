國際 AI 晶片大廠輝達 (NVDA-US) 進駐北士科話題仍熱，台北市石牌總銷 30 億元住宅建案「昇樺知玉」在今 (12) 日動工，建商昇樺建設總經理谷念勝指出，此一建案由昇樺建設分回 15 億元總銷，目前已銷售過半，同時 6 月還有在淡水地區的建案將動工。同時，北投、石牌還有科技企業進駐的利多。