〈房產〉北市十大吸金商圈房市大盤點 聚焦東區每坪衝破百萬元大關

鉅亨網記者張欽發 台北 2026-05-13 12:19

商圈匯聚人流並帶動周邊成為房市交易活絡，房仲業者盤點 2025 年上半年台北市商家總營業額最高的 10 大商圈，由「西湖商圈」奪下吸金王寶座，「信義計畫區百貨商圈」則位居第二。進一步觀察周邊房市，「東區商圈」住宅每坪單價已衝破百萬大關，顯示核心商圈的地段價值依然穩固。

北市十大吸金商圈房市大盤點，聚焦東區每坪衝破百萬元大關。(鉅亨網記者張欽發攝)

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，根據稅籍登記制度，企業總部營收也會納入商家總營業額計算，因此擁有台達電 (2308-TW) 全球總部、輝達 (NVDA-US) 研發中心坐落的「西湖商圈」，2025 年上半年以 4721 億元的商家總營業額位居第一。這類高科技產業聚落不僅創造驚人產值，更磁吸大量高薪人才移入，強勁就業動能進而轉化為紮實的購屋需求。觀察周圍房市，西湖商圈住宅平均單價落在 75 萬元，在十大商圈中價格相對親民。對於想就近入主高薪產業聚落的科技新貴而言，是極具 CP 值的購屋選擇。

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除了高產值的科技聚落，生活機能成熟、具備低總價優勢的商圈更受首購族青睞。其中「中山商圈」2025 年成交量高居 10 大商圈之冠，平均總價約 1865 萬元，與萬華街區商圈同為榜上唯二低於兩千萬門檻的指標商圈，交易量卻多出近一倍。

陳金萍指出，中山商圈緊鄰晴光美食聚落與圓山花博綠地，以中山北路三段、農安街與雙城街一帶為軸心，該區擁有密集就業人口與全天候生活機能，使其具備優異的抗跌保值性。即便單價已站上 8 字頭，但由於產品規劃以中小坪數為主，有效將總價控制在年輕族群可負擔的範圍，成功吸引首購族進場，成為北市熱度最高的購屋熱點。

另一方面，位於市中心核心的「東區商圈」住宅單價已站上 106.5 萬元，正式突破百萬大關。陳金萍分析，東區商圈受惠大巨蛋營運與指標性都更案帶動，商業機能回流，不僅吸引國際品牌紛紛進駐，也讓周邊房市雨露均霑。