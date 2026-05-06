〈房產〉新北捷運三鶯線今年即將通車 鶯桃福德站10年房價漲逾129%

鉅亨網記者張欽發 台北 2026-05-06 11:56

新北捷運三鶯線主體工程自 2016 年 7 月開工，歷經 10 年將有望於 2026 年完工通車。房仲業者彙整 2016 年與 2025 年十年間捷運三鶯線各站點 800 公尺內住宅交易資料顯示，媽祖田站、三峽站、國華站與鶯桃福德站周邊住宅房價在 10 年間漲幅逾 8 成，其中鶯桃福德站漲幅翻倍最為明顯。

新北捷運三鶯線即將通車，鶯桃福德站10年房價漲逾129%，圖爲示意圖。(鉅亨網記者張欽發攝)

統計顯示，鶯桃福德站 2025 年周邊房價平均每坪 34.8 萬元，較 2016 年上漲 129.9%。永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，捷運鶯桃福德站位於鶯歌區鶯桃路，鄰近鶯桃路商圈、龜山產業園區，隨著近年鳳鳴重劃區新屋供給增加，加上 2024 年台鐵增設鳳鳴站，帶動新北、桃園購屋客群關注鶯歌房市，也讓 2025 年鶯桃福德站周邊屋齡 10 年內的住宅交易占比相對高，屋齡較新的物件房價約 4 字頭，也帶動鶯桃福德站周邊平均房價大幅上揚。

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捷運三鶯線的鶯歌車站、陶瓷老街站與國華站，路線經過鶯歌區舊市區，近 10 年房價漲幅也有 5-8 成的漲幅。陳金萍說明，鶯歌車站與鶯歌老街周邊生活機能成熟，商業、觀光機能發達，三鶯線通車後將與台鐵形成雙軌道優勢，進一步提升交通機能。三鶯線鶯歌車站、陶瓷老街站、國華站 2025 年房價平均 3 字頭，平均總價在 1200 萬元內，對於新北、桃園的首購族群相當具有吸引力。

就新北捷運三鶯線房市而言，交易較為熱絡的站點位於三峽區的龍埔站、三峽站、臺北大學站，2025 年交易量全線前三。陳金萍指出，龍埔站、三峽站、臺北大學站鄰近北大特區與臺北大學校區，其中北大特區街廓規劃整齊、綠覆率高，優質的環境吸引許多高資產與退休族群遷入，屋齡較新的社區房價已來到 5-6 字頭。其中三峽站是全線交易量最大的站點，2025 年累計交易 279 戶，平均每坪 44 萬元，10 年漲幅 81.1%，也是三鶯線房價最高的站點。

陳金萍指出，龍埔站周邊住宅平均單價 43.9 萬元，10 年漲幅 68.9%，受樹林區學成路、學勤路一帶大坪數住宅交易帶動，平均總價達 2,063 萬元也是全線住宅總價最高的站點；臺北大學站則因站點較接近舊市區，平均房價每坪 35.6 萬元相對親民。

捷運三鶯線在土城區設有頂埔站與媽祖田站，2025 年房價每坪分別為 42.5 萬元與 43.9 萬元，平均購屋總價約在 1800 萬元，十年房價漲幅為 54.2% 與 84.7%。陳金萍分析，頂埔站與媽祖田站鄰近頂埔科技園區與運校重劃區，房市具有產業與就業人口支撐，其中頂埔站是捷運三鶯線的起迄站，具有轉乘捷運板南線的機能，生活機能成熟，對於往返台北市的通勤族較為便捷，受惠於捷運板南線末端站帶動，屋齡較新的住宅房價約 5 字頭。