〈房產〉房市寒冬中的買盤回歸正蛋黃 北高兩大都會各類產品全逆勢漲

鉅亨網記者張欽發 台北 2026-05-06 12:41

自台灣央行第七波管制措施以來，全台房市出現明顯波動，彙整實價登錄資料，第一季六都中高達四都的公寓物件呈現跌幅，顯見無電梯產品成這波打房重災區；另可發現，六都中僅台北、高雄的各類產品平均總價都呈現漲勢。

房市寒冬中的買盤回歸正蛋黃，北高兩大都會各類產品全逆勢漲。(鉅亨網記者張欽發攝)

大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶指出，房市波動期，具生活機能與商業設施等優勢的正蛋黃區，成為支撐價格區域。

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根據實價，全台六都公寓產品平均成交總價中，第一季僅台北、高雄市呈現漲勢，另外四都都跌，其中尤其以台南、桃園市的公寓產品，跌幅最深。賴志昶認為，公寓型物件本身的無電梯、無物業管理等劣勢，較不受目前市場主力的年輕族群青睞，加上公寓物件普遍高屋齡，如位處蛋白區，在銀行鑑價多有折扣。

不過，台北或高雄市成屋物件，無論公寓、華廈與大樓等類型產品，則憑藉著親民房價、更實際的權狀坪數以及未來改建前景性，加上在地機能成熟加持，令各類產品價格亦更有調漲空間。

另值得注意的是，六都中不分南北縣市，華廈與住宅大樓物件第一季平均成交總價均仍在成長，其中台中市的華廈與大樓總價，與去年同季相比皆成長 1 成以上。賴志昶分析，房市近期受政策影響明顯，令房價多有波動，也讓購屋族群置產策略改變，其中華廈、住宅大樓產品有社區管理、電梯等優勢，尤其在都會區此類供給較顯稀缺，且多為新成屋，最具保值空間，因此在房價波動期，此類物件增值力道最為明顯。