鉅亨網編譯陳又嘉 2026-05-13 06:41

美光 RSI 於 5 月 11 日升至 85，已深陷超買區間。而到了 5 月 12 日，股價開始拉回。周二交易期間，美光一度下跌 6.84%，RSI 回落至約 74。截至收盤，美光收低 3.6%，RSI 下降至約 61。

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即使經歷回檔，美光股價今年以來仍大漲 159.71%，過去一年漲幅更高達 704.76%。

該股在 4 月大部分時間持續上漲，自 3 月底最低 311 美元起算，到 5 月 11 日創下 818 美元高點，短短一個多月股價已翻倍。

問題在於：當一檔擁有如此高 RSI 的股票終於開始回檔時，這究竟是警訊，還是在半導體史上最強勁需求循環之一中的買進機會？

美光一年飆漲 700% 的原因

RSI 並不是孤立存在的數字，它反映的是一家正在經歷歷史性轉變的公司。

根據 3 月 18 日公布的財報，美光在 2026 會計年度第二季，幾乎所有主要財務指標都創下紀錄。

推動成長的原因相當明確。據《Investing.com》報導，美光 2026 年的 HBM(高頻寬記憶體) 產能已全部售罄，2027 年大部分產能也已被預訂。AI 加速器需要大量 HBM，而全球能大規模供應 HBM 的公司只有三家。

此外，據《富比世》報導，2026 年的 NAND 產能幾乎也已售完。

D.A. Davidson 維持對美光股票買進評級，目標價 1,000 美元。

RSI 85 代表什麼？

RSI 衡量的是動能，而不是估值。RSI 來到 85，代表買盤力量長時間遠超賣壓，但不代表股價一定錯誤，只代表股價跑得非常快。

看多派的論點很直接：在真正的超級循環中，動能指標往往會比市場懷疑者預期的時間維持高檔更久。

例如，AI 語言模型在推論時使用的「KV 快取 (KV caching)」技術，需要儲存暫時資料，進而在 HBM 缺貨之外，再度創造高階 NAND 需求。

美光管理層將記憶體形容為 AI 客戶的「戰略資產」，而不只是一般商品化零組件。根據產業預估，供給要到 2027 年底甚至 2028 年才可能追上需求。

但看空派的觀點同樣合理。5 月 12 日一度下跌 6.84% 提醒市場：當 RSI 處於 80 以上時，一旦動能反轉，股價修正可能又快又急。

根據《The Motley Fool》報導，美光 2026 年資本支出將超過 250 億美元。這些新增產能最終都會投入市場，並改變供需結構。歷史上，記憶體景氣循環往往比多頭預期更快反轉。而在目前股價水準下，只要財測失誤，或整體經濟導致需求放緩，市場都可能給予嚴厲懲罰。

美光新產品透露 AI 記憶體下一波需求

不論短期 RSI 如何變化，美光近期動作顯示，管理層認為這波長周期仍有很大成長空間。

美光 5 月 12 日宣布，已向重要合作夥伴送樣 256GB DDR5 伺服器模組。該產品採用最先進 1-gamma 製程，速度最高可達每秒 9,200 MT/s，比目前量產產品快超過 40%。

這款模組使用 3D 堆疊技術，相較兩個 128GB 模組，可降低超過 40% 的運作功耗，直接對應下一代 AI 資料中心對節能效率的需求。對每年資本支出超過 1,750 億美元的大型雲端業者而言，「一個模組取代兩個模組」這種產品具實際價值。

美光執行長 Sanjay Mehrotra 表示，「在 AI 時代，記憶體已成為客戶的戰略資產。我們預期第三季還將再創重大紀錄。」

5 月 12 日回檔代表什麼？

周二股價下跌更像是獲利了結，而非基本面惡化。RSI 從 85 回落至約 74，是長期強勢漲勢中很自然的降溫過程。

對早期持有美光、成本較低的投資人而言，這樣的波動只是短期雜訊，背後仍是一個歷史級強勁的基本面敘事。

對現在才考慮進場的新資金而言，在 RSI 仍高達 74、股價一年飆漲 700% 情況下，市場必須誠實面對的是：這確實是一場由真實需求驅動的 AI 記憶體超級循環，但目前股價其實已反映相當大部分的樂觀預期。