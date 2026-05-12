鉅亨網編譯羅昀玫 綜合外電 2026-05-13 05:49

在通膨升溫與美伊局勢持續緊張的雙重壓力下，科技與晶片股出現明顯獲利了結賣壓 ，美股週二 (12 日) 狹幅震盪整理。

獲利了結賣壓湧現 高通慘崩超11% 費半摔超3% 那指標普盡墨(圖：shutterstock)

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市場焦點集中在美國 4 月消費者物價指數 (CPI)。數據顯示，核心通膨增速高於市場預期，在荷姆茲海峽封鎖推升能源與燃料價格之下，美國通膨壓力持續升溫。

4 月整體 CPI 年增率達 3.8%，不僅略高於市場預估，也創下自 2023 年 5 月以來最大升幅。分析師指出，在上週五非農就業數據強勁之後，如今通膨再度升溫，恐使聯準會今年降息空間進一步縮小。

除了通膨與利率之外，地緣政治風險也持續干擾市場。美國總統川普啟程訪問中國，預計與中國國家主席習近平舉行會談，預料雙方將聚焦貿易、人工智慧 (AI)、出口管制以及台海議題等主題。

據悉，川普此次還邀請包括特斯拉執行長馬斯克 (Elon Musk)、蘋果執行長庫克 (Tim Cook) 等 16 位美國企業高層同行。

美伊談判持續陷入僵局。川普表示，美伊停火協議目前正處於「極度脆弱」狀態，美國將「以和平或其他方式」贏得對伊朗的戰爭，而且不需要中國的幫助。

美股週二 (12 日) 主要指數表現：

道瓊工業指數上漲 56.09 點，或 0.11%，報 49,760.56 點。

那斯達克指數下跌 185.92 點，或 0.71%，報 26,088.20 點。

S&P 500 指數下跌 11.88 點，或 0.16%，報 7,400.96 點。

費城半導體指數下跌 363.78 點，或 3.01%，報 11,717.26 點。

NYSE FANG+ 指數下跌 121.17 點，或 0.70%，報 17,198.98 點。

焦點個股

NYSE FANG+ 指數中的科技五大巨頭互有消長。Meta (META-US) 上漲 0.69%；蘋果 (AAPL-US) 上漲 0.72%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 0.33%；微軟 (MSFT-US) 下跌 1.18%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 1.18%。

台股 ADR 漲跌互見。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 1.79%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 2.89%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 3.01%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.51%。

企業新聞

高通重挫 12%，收報 210.31 美元，成為標普跌幅最大個股，該股前一交易日才剛大漲 8.4%，創下近兩年來首個歷史收盤新高。

資深科技記者 Tae Kim 指出：「高通核心業務正在失去蘋果訂單市占，而 Android 市場本身也陷入困境。高通的 Windows 處理器業務，接下來恐遭輝達全面壓制。」

輝達 (NVDA-US) 週二盤中一度走弱，但終場仍小漲 0.6%。市場關注的焦點，則落在執行長黃仁勳未隨同川普本週訪中，可能暗示白宮對重新打開中國 AI 晶片市場的態度轉趨保守。

自動化設備商 Zebra Technologies (ZBRA-US) 公布優於預期的第一季財報，並上調全年展望，激勵股價暴漲超 11%，成為標普週二表現最佳個股。公司表示，企業自動化需求持續強勁，帶動營運動能延續。

AI 數據公司 ZoomInfo Technologies (GTM-US) 暴跌約 33%，因公司下調全年營收預測，顯示 AI 熱潮之下，部分企業仍面臨成長放緩壓力。

GameStop (GME-US) 下滑 3.5%，因 eBay 拒絕其高達 560 億美元的收購提案，並直言該提案「缺乏可信度與吸引力」。

企業成本壓力逐漸浮現，Dutch Bros (BROS-US) 收低 0.88%，公司執行長 Christine Barone 表示，因擔心高通膨下消費者對價格更加敏感，公司目前選擇自行吸收大部分咖啡成本上漲壓力，而非大幅調漲售價。

華爾街分析

Globalt Investments 高級投資組合經理 Thomas Martin 受訪時表示，隨著中東衝突持續延燒，加上美國與伊朗談判遲遲沒有進展，通膨壓力「只會進一步惡化」。

Martin 表示：「隨著汽油與各類商品價格持續上漲，受到衝擊的人會越來越多，消費者壓力也將持續加重。」

同時，華爾街策略師近期紛紛警告，目前美股自 3 月底低點快速反彈，市場氛圍與 1999 年網路泡沫時期出現相似跡象。

Bespoke Investment Group 與 Renaissance Macro 也認為，晶片股近期急漲情況，與 1998 至 2000 年科技泡沫時期相當類似。

不過，也有分析師認為，目前市場基本面仍明顯優於當年。知名科技投資人 Dan Niles 表示，AI 熱潮更像 1997 年初期，而非 1999 年泡沫末段，因為目前 AI 基建投資背後仍有實際需求與獲利支撐。