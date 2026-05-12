川普訪中前再提對台軍售、釋放黎智英 美中峰會敏感度升高

鉅亨網編譯陳又嘉 2026-05-12 14:00

《CNBC》報導，美國總統川普周一 (11 日) 表示，美國對台軍售以及香港媒體大亨黎智英遭監禁一事，將列入本周北京峰會議程。

川普訪中前再提對台軍售、黎智英議題(圖：Reuters/TPG)

美國對台軍售長期是美中關係的敏感議題。北京多次強烈批評華府違反「一中原則」，並警告任何試圖藉由台灣「遏制中國」的行動都註定失敗。

‌



當被問及華府長期支持台灣防衛政策時，川普周一表示，「我會和習主席討論這件事。」

他談到，「習主席不會希望我們這麼做，但我會和他討論。這只是我將談到的眾多議題之一。」

此前有報導指出，北京曾施壓川普政府，要求美方縮減對台安全承諾。

川普預計周四在北京與中國國家主席習近平舉行會談，議題將涵蓋伊朗戰爭、貿易、稀土出口管制以及台灣問題等。

根據報導，在去年 12 月批准總額 110 億美元對台軍售案後，川普政府至今尚未推進相關武器交付程序。

中國外交部發言人郭嘉昆去年 12 月曾表示，「美方『以武助獨』只會引火燒身，『以台制華』絕對不會得逞。」

另一方面，台灣立法院上周五通過一項 250 億美元特別國防預算，用於向美國採購飛彈及其他武器，但金額仍遠低於政府原本提出、用以因應中國軍事壓力升高的 400 億美元需求。

德國馬歇爾基金會 (German Marshall Fund) 印太計畫總經理 Bonnie Glaser 表示，即便川普只是模糊地軟化對台立場，都可能成為這場峰會「最具破壞性的結果」。

她指出，「若華府默許甚至公開承認北京對台灣擁有勢力範圍，以換取其他議題上的讓步，可能鼓勵中國採取更強硬行動，進一步侵蝕台灣自主權。」

川普再提釋放黎智英

川普也表示，他將再次要求中國釋放香港壹傳媒創辦人黎智英。

今年 2 月，香港法院以「勾結外國勢力」等罪名判處黎智英 20 年徒刑。

川普周一表示，「黎智英——他給中國帶來很多動盪。他試圖做正確的事，但沒有成功，最後入獄。很多人希望他能被釋放，我也希望看到他獲釋。」

川普去年 10 月在 APEC 峰會場邊與習近平會面時，也曾公開要求釋放黎智英。

北京方面則明確表示，黎智英「應依法受到嚴懲」，並指責外國政府干預香港司法程序。

黎智英是已停刊《蘋果日報》創辦人，也是香港民主派代表人物之一。他去年 12 月被裁定「勾結外國勢力」、「危害國家安全」及「串謀發布煽動刊物」等罪名成立。

現年 78 歲的黎智英已被羈押超過五年，目前也正因另一起詐欺案服刑。