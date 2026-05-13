萬海高雄港第五貨櫃中心年底全面營運 再添日本大阪新據點

鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-05-13 08:53

貨櫃航商萬海 (2615-TW) 今 (12) 日指出，承租的高雄港第五貨櫃中心啟動第一階段試營運，預計年底前完成全面營運，而 9 月起也將承租營運日本大阪港 C9 貨櫃碼頭，再添東北亞重要據點。

萬海承租的高雄港第五貨櫃中心，預計年底前完成全面營運。(圖：萬海提供)

萬海指出，承租的高雄港第五貨櫃中心第 79 至 81 號碼頭，已於 2 月啟動第一階段試營運，將依計畫逐步調整靠泊配置，預計年底前完成全面營運。

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另一方面，萬海 9 月起承租營運日本大阪港 C9 貨櫃碼頭，是繼東京大井 5 號碼頭後，再添日本市場重要據點，可持續強化區域競爭力。

同時，為強化亞洲到美西服務，萬海與海運業者 ONE 合作，於 5 月推出第二條洛杉磯直達航線 (AP2)，航線配置為青島 - 寧波 - 洛杉磯 - 奧克蘭 - 青島。

在船隊規劃方面，萬海 2 月初已有 1 艘 7,000 TEU 新船投入營運，年內預計再接收 5 艘新船，包括 7,000 TEU 船舶 1 艘、8,700 TEU 船舶 4 艘，並規劃出售船隊中 3 艘 5,600 TEU 船舶。

展望中長期，萬海將於明年至 2030 年間再接收 36 艘新船，包括 6,000 TEU 船舶 10 艘、8,700 TEU 船舶 12 艘、9,200 TEU 船舶 2 艘和 16,000 TEU 大型船舶 12 艘，整體運力自今年起增加約 40.7 萬 TEU。