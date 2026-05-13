〈焦點股〉健鼎接單強勁 滾量以529元突破平台整理改寫新天價

鉅亨網記者張欽發 台北 2026-05-13 11:17

PCB 廠健鼎科技 (3044-TW) 在 2026 年以來營收及獲利有淡季不淡的積極表現，2026 年 首季營收以 209.64 億元創新高，單季稅後純益 29.46 億元改寫歷年同期新高，季增 19.22%，年增 25.06%，每股純益 5.61 元且 4 月營收 82.01 億元創新高，股價今 (13) 拉出長紅以漲停 529 元創新高。

健鼎董事長王景春。(鉅亨網記者張欽發攝)

健鼎科技 2026 年首季財報，營收 209.64 億元，毛利率 26.51%，季增 1.04 個百分點，年增 1.54 個百分點，首季稅後純益 29.46 億元改寫歷年同期新高，季增 19.22%，年增 25.06%，每股純益 5.61 元。

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健鼎 2026 年 4 月營收以 82.01 億元，創新高，月增 12.07%，年增 8.9%，1-4 月營收 291.65 億元，年增 24.16%。以健鼎的接單及第一季的單季營收 209 億元表現，法人推估全年營收有機會攻上 840 億元。

健鼎科技各應用產品中伺服器及記憶體相關產品需求強勁，訂單能見度已拉長至下半年，PCB 大廠多數朝 GPU、ASIC 高階 AI 伺服器供應，一般伺服器訂單已明顯外溢至健鼎科技，加上記憶體模組用板報價已逐步反應金價，兩者者訂單成長力道明顯優於原市場預期。

健鼎科技 2025 年全年營收 733.89 億元，年增 11.54%，毛利率 25.588%，年增 2.65 個百分點，健鼎 2025 年全年稅後 102.25 億元，年增 38.29%，這是健鼎連續七年稅後純益超過一個股本。每股純益 19.45 元，健鼎對 2025 年的盈餘將配發每股現金 12.7 元股息。