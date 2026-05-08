鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-05-08 20:04

貨櫃三雄今 (8) 日同步公布 4 月營收數據，長榮 (2603-TW) 回升至 3 個月來高點，陽明 (2609-TW) 創去年 8 月以來新高，萬海更創去年 2 月以來新高，反映海運市況正逐漸轉強，展望後市，萬海更表態 5 月有漲價，預期運價將維持強勁態勢。

由於海運運價上揚，長榮 4 月合併營收 313.59 億元，月增 14.14%，年增 4.51%，前 4 月合併營收 1178.71 億元，年減 15.79%。

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陽明也指出，由於農曆年後產業陸續復工，市場回補庫存需求顯現，4 月合併營收 142.28 億元，月增 14.23%，年增 13.88%，前 4 月合併營收 528.88 億元，年減 8.83%。

而萬海 4 月合併營收 129.31 億元，月增 22.89%，年增 13.05%，前 4 月合併營收 465.72 億元，年減 4.03%。

萬海說明，近期航運市場在需求面仍屬穩定，五一長假對市場貨量影響有限且節後恢復如預期，使整體運價上漲，預期在進入暑假旺季前市場貨量穩定，加上補貨動能和地緣政治因素支撐，預期運價將維持強勁態勢，將持續採取彈性調整措施因應。