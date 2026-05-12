光學元件廠佳能新增日大型代工客戶訂單 且歐美專案同增

鉅亨網記者張欽發 台北 2026-05-12 17:50

佳能企業 (2374-TW) 今 (12) 日召開法說會，公司指出， 2026 年的技術研發、客戶及專案趨勢上，新增日本品牌客戶與老客戶專案持續落地，現有代工產量與出貨擴張並新增大型代工客戶，2026-2028 歐美客戶專案持續增加。同時，新增熱成像的光學影像技術、交換式鏡頭微單眼相機及機器人與機械手臂技術，並增加複合式影像穩定技術。

佳能董事長章孝祺。(鉅亨網記者張欽發攝)

佳能企業去年每股純益 2.44 元，盈餘分配將配發 2 元現金股息，創 12 年來新高。而佳能企業 2026 年第一季營收 26.56 億元，毛利率 24.32%，季增 2.65 個百分點，年減 4.99 個百分點，第一季稅後純益 2.36 億元，季減 21.07%，年增 1.7 倍，每股純益 0.73 元。

‌



佳能企業指出，佳能企業最近 3 年的資本支出，內容包括自動化、機器手臂導入組測包，提升生產效率、SMT 撿料倉儲切割自動化，目標人力成本降低 30%、中國大陸寮步 SMT 更新及越南廠土地建物、廠區裝修、SMT 及生產設備。

同時，佳能企業營運方面，以產品的區分在今年的一、二季， 輕便式的街拍機、運動相機、環景相機、即拍即印相機出貨佔比為 80%，AI Hybrid 影像系統為 10%，模組與其他產品為各 5%。東莞廠在整個產能的占比上為 85%，越南廠為 15%，台灣廠為 5%。