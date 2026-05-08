鉅亨網記者張欽發 台北 2026-05-08 18:42

佳能企業 (2374-TW) 今 (8) 日公布最新財報及營收資訊，2026 年第一季稅後純益 2.36 億元，季減 21.07%，年增 1.7 倍，每股純益 0.73 元，同時，佳能企業去年每股純益 2.44 元，對盈餘分配將配發 2 元現金股息，也創 12 年來新高。

佳能企業 2026 年第一季營收 26.56 億元，毛利率 24.32%，季增 2.65 個百分點，年減 4.99 個百分點，第一季稅後純益 2.36 億元，季減 21.07%，年增 1.7 倍，每股純益 0.73 元。

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佳能企業 2026 年 4 月營收 10.81 億元，爲今年新高，月增 17.73%，年增 62.53%，1-4 月營收 37.73 億元，年增 73.2%。

佳能指出，隨著多項新產品將陸續在第三季及下半年出貨，雖中東局勢及 DDR 原物料漲價都有影響，但佳能努力推升 2026 年的營運成長。

佳能指出，在機器人布局方面，佳能投資的美國人形機器人新創 Agility Robotics 於近期也宣布與豐田汽車加拿大工廠合作，將 Digit 導入汽車生產線。佳能目前與 Agility 緊密合作，聚焦機器視覺及高階光學感測模組開發，隨著人形機器人應用場景擴大，佳能有望受惠視覺感測元件需求提升，帶動機器人相關業務進入加速成長階段。

除硬體模組外，佳能也積極深化 AI 軟硬整合生態系，所投資的佳捷與 AI 軟體平台公司鑫蘊林科（Linker Vision）的持續合作中。

鑫蘊林科近期完成新一輪募資，由能率集團領投，並獲 NVIDIA 參與投資；除了於 2026 年 NVIDIA GTC 大會共同展示城市視覺 AI 基礎設施，整合佳能邊際 AI 光學相關產品，搭配鑫蘊林科 Video Reasoning AI 技術，建構具高度擴充性的系統架構，瞄準智慧城市、交通管理、公共安全與工業視覺等應用商機。佳能搭配佳捷預計於 2026 年台北 Computex 展覽，將展出相關應用產品。

此外，佳能旗下 AI 影像監控小金雞禾蒼科技 (7919-TW) 也即將登錄興櫃交易，禾蒼科技主要著眼於歐洲及美國大眾運輸工具影像安全監控系統市場，結合佳能企業與鑫蘊林科的軟硬體技術整合成系統模組，將可拓展更多終端市場的應用，預期也可為佳能企業帶來獲利挹注。