鉅亨網記者張欽發 台北 2026-05-19 18:03

環工業者山林水 (8473-TW) 在 2026 年首季後純益達 2.22 億元，年增 33%，每股純益 1.23 元，同時，山林水在半導體供水與高階水處理布局深化，截至今年第一季的總體合約存量達 318 億元，也成重要營運動能。

山林水 2026 年第一季營收達 12.9 億元，年增 10%，毛利率 32.87%，季增 10.22 個百分點，年增 3.81 個百分點，2026 年首季後純益達 2.22 億元，季增 1.47 倍，年增 33%，每股純益達 1.23 元。

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山林水第一季毛利率的大幅提升，反映近年高階水處理與長期營運布局已逐步轉化為穩定獲利能力。其中，高階水處理與供水已占整體水處理操作營收 47%，顯示公司營運結構持續朝高技術門檻、高附加價值市場升級。

山林水指出，山林水目前已建立從半導體再生水供應、高科技廢水處理到大型工業再生水的整合服務能力；其中，在半導體再生水供應方面，已具備全台公共工程半導體供水市占率第一的實績。

在山林水主要專案進度方面，永康再生水廠已穩定供應南部科學園區並持續擴充供水量；高山林楠梓再生水案則將串聯南部半導體 S 廊帶，未來分三階段供應再生水，最終供水量達每日 7 萬噸。

此外，新竹科學園區「寶山二期污水處理工程」已於 4 月底進入試運轉，開始直接收受台積電 (2330-TW)2 奈米廠製程廢水處理；台中「福田再生水工程」亦已順利產水。該案為全台最大工業用再生水廠，產水規模達每日 5.8 萬噸，預計下半年正式進入 15 年期營運維護。

截至 2026 年第一季，山林水總體合約存量達 318 億元，包括在建工程 88 億元及水操作合約 230 億元。在既有工程如期執行與營收持續認列下，整體合約存量仍穩健增加，反映市場拓展與既有廠域深化進展良好。此外，綠山林持續投資功能提升，以滿足楠梓產業園區污水處理與增量需求；公司亦已於今年五月對綠山林持股比例由原來 70% 提升至 100%，進一步提升長期營運收益與高階水處理布局。

除高階水處理外，山林水亦持續深化循環經濟布局。旗下禾山林台中外埔綠能生態園區為全台首座穩定商轉的廚餘生質能廠，今年 4 月已完成二期整建修約並啟動工程，整體廚餘處理量能將由每年 3 萬噸提升至 9 萬噸，沼氣發電量亦將提升超過 3 倍至近千萬度綠電。公司並將從既有生廚餘厭氧發電，進一步整合熟廚餘去化、廚餘油回收與沼渣製肥等循環利用模式，打造更完整的資源循環體系。