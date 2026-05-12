鉅亨網記者張欽發 台北 2026-05-12 19:52

PCB 廠商金像電 (2368-TW)2026 年第一季營收及獲利雙創新高，稅後純益 34.84 億元，創新高，季增 8.86%，年增 98.72%，每股純益達 6.87 元，金像電首每股純益超車健鼎 (3044-TW) 的每股純益 5.61 元。

金像電 2026 年第一季累計營收 193.13 億元，毛利率 34.81%，季增 1.15 個百分點，年增 3.51 個百分點，首季稅後純益 34.84 億元，創新高，季增 8.86%，年增 98.72%，每股純益達 6.87 元。

‌



金像電在受惠 AI 伺服器、高階交換器與一般伺服器需求增溫，並在台灣、泰國及蘇州大幅擴廠。

PCB 廠健鼎在 2026 年以來營收及獲利有淡季不淡的積極表現，健鼎公布最新財報獲利及營收資訊顯示，2026 年 首季營收以 209.64 億元創新高，單季財報稅後純益 29.46 億元改寫歷年同期新高，季增 19.22%，年增 25.06%，每股純益 5.61 元。

健鼎科技 2026 年首季財報，營收 209.64 億元，毛利率 26.51%，季增 1.04 個百分點，年增 1.54 個百分點，首季稅後純益 29.46 億元改寫歷年同期新高，季增 19.22%，年增 25.06%，每股純益 5.61 元。

健鼎科技各應用產品中伺服器及記憶體相關產品需求強勁，訂單能見度已拉長至下半年，PCB 大廠多數朝 GPU、ASIC 高階 AI 伺服器供應，一般伺服器訂單已明顯外溢至健鼎科技，加上記憶體模組用板報價已逐步反應金價，兩者者訂單成長力道明顯優於原市場預期。

健鼎科技 2025 年全年營收 733.89 億元，年增 11.54%，毛利率 25.588%，年增 2.65 個百分點，健鼎 2025 年全年稅後 102.25 億元，年增 38.29%，這是健鼎連續七年稅後純益超過一個股本。每股純益 19.45 元，但已被金像電的每股 19.48 元超越。