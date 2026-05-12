北富銀主辦群聯首筆聯貸超額認購224% 量身打造預付貨款融資機制

鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-05-12 15:44

台北富邦銀行與第一銀行共同統籌主辦之群聯電子 (8299-TW) 等值新台幣 120 億元永續連結聯貸案，今 (12) 日完成簽約。本案為群聯首筆聯貸案，獲得 11 家金融同業熱烈響應，最終超額認購率高達 224%，充分展現金融同業對群聯於 AI 儲存領域領先地位及未來發展潛力的高度認可。

北富銀統籌主辦群聯首筆聯貸案，由北富銀總經理郭倍廷(右)、群聯執行長潘健成(中)代表簽約，為企業永續發展提供強力後盾。(圖/北富銀提供)

本案資金將主要用於支應預付貨款、償還既有金融負債暨充實中期營運週轉金。面對 AI 應用帶動全球資料儲存需求呈爆發式成長，記憶體廠商為鎖定關鍵產能，紛紛採取預付貨款機制，使市場轉向極端的賣方市場。

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受此趨勢影響，北富銀及第一銀行特別為群聯量身打造預付貨款融資機制，協助其進行戰略性佈局，以更充裕的資源用於強化中期資金流動性，提升營運資金調度彈性與因應未來三年購料需求，確保在供應鏈緊繃的環境下仍能掌握充足物料供給，為後續營運擴張奠定穩健基礎。

群聯身為國內快閃記憶體控制晶片及存儲方案大廠，近年轉型成效顯著，精準捕捉到 AI 應用擴展帶來的資料中心儲存需求，提出 aiDAPTIV 解決方案降低 AI 部署成本，目前非消費型應用營收貢獻度已超過 70%，涵蓋伺服器、車載系統及生成式 AI 等高附加價值市場，2025 年營收達新台幣 727 億元，年增率 23%；2026 年累計至 3 月，營收已達新台幣 410 億元，年增率 196%，展現強勁的增長動能。

除了在技術上力求精進，群聯也十分重視 ESG，致力推動節能專案、汰換老舊設備、購買可再生能源，並導入組織碳盤查及產品碳足跡管理平台，落實永續管理。為鼓勵企業在進行營運與投資決策時，將環境保護等永續因素一併納入評估，北富銀特別於本次聯貸案中加入永續架構，與減少溫室氣體、降低用水量等指標成效進行連結，期盼在支持群聯本業發展的同時，亦能協助其深化永續作為，共同邁向淨零轉型的長期目標。

北富銀近年統籌主辦多筆永續聯貸案，包含 2024 年奇鋐科技美金 1.5 億永續連結聯貸案、2025 年京元電新台幣 168 億元永續連結聯貸案及 2026 年鴻海新台幣 360 億元永續連結聯貸案，充分展現對 AI 產業及永續發展的支持。