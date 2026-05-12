〈英業達法說〉AI及通用型伺服器同步升溫 全年伺服器營收有望年增3成

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-05-12 17:39

英業達 (2356-TW) 今 (12) 日召開線上法說會，英業達指出，目前觀察包括 AI 伺服器與通用型伺服器皆顯著升溫，看好全年伺服器營收有望年增 3 成，且伺服器營收比重有機會過半。

英業達：AI及通用型伺服器同步升溫，全年伺服器營收有望年增3成。(鉅亨網資料照)

英業達表示，AI 伺服器與通用型伺服器今年皆呈現成長趨勢。通用型伺服器成長力道強勁，主因為 AI 伺服器發展至一定程度後，需要更多的 CPU 搭配，目前也觀察到大型資料中心對通用型伺服器的需求逐步回溫，預期今年通用型伺服器出貨將成長 25%。

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AI 伺服器方面，英業達說明，成長動能主要來自中國客戶，比重超過 5 成，並積極提升美國及其他地區的客戶比重。

整體而言，英業達指出，今年伺服器業務仍為主要成長動能，看好全年伺服器營收年增 3 成，且占整體營收比重可望達 5 成。

PC 業務方面，英業達指出，預期第二季出貨季對季持平，對於下半年則持保守看法，認為全年出貨年對年持平至個位數下滑。不過以單價來看，因關鍵零組件價格上漲，因此 PC 相關營收年對年將成長。

車用業務上，英業達表示，整體持續成長，且成長幅度滿大，預期今年車用相關營收將成長 2 倍以上，明年也將繼續成長。不過英業達強調，目前車用仍處於投資階段，加上需要較長時間進行認證，因此需達到一定的經濟規模後才能有較顯著的貢獻。

至於智慧裝置業務，英華達則預估，今年相關業務將成長個位數百分比，主要來自 IoT 通訊模組的帶動。同時，也計劃明年拓展中小企業的邊緣 AI Box 產品線。