〈電子五哥營收〉英業達Q1營收首度突破2000億元 伺服器Q2雙位數成長
鉅亨網記者劉玟妤 台北
英業達 (2356-TW) 今 (8) 日公告 3 月營收 875.63 億元，累計今年第一季營收 2003.1 億元，突破 2000 億元關卡，3 月及第一季營收皆寫新猷。英業達指出，第二季伺服器業務成長動能持續，預期將成長雙位數百分比。
英業達 3 月營收 875.63 億元，月增 71.91%，年增 47.11%；累計今年第一季營收 2003.1 億元，季增 16.94%，年增 27.56%。
至於筆電出貨，英業達 3 月出貨 220 萬台，月增 46.67%，年增 15.79%；累計今年第一季出貨 540 萬台，季增 1.89%，年增 8%。英業達指出，受惠 3 月季底拉貨效應，加上記憶體價格上漲，同步推升售價，帶動 3 月及第一季出貨表現亮眼，明顯優於預期。
不過也因第一季基期較高，英業達預期，第二季筆電出貨季對季將持平，全年則因記憶體價格持續走揚，加上通用型伺服器需求暢旺，可能進一步排擠筆電的記憶體產能，因此下半年展望仍須觀察。
伺服器展望方面，英業達表示，第二季包括 AI 伺服器及通用型伺服器展望皆正向，預期第二季將成長雙位數百分比，全年可望逐季增溫。智慧裝置部分，上半年仍處於淡季。
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