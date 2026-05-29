鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-05-29 14:56

緯創 (3231-TW) 今 (29) 日召開股東會，董事長林憲銘指出，AI 往後還有 10 倍的成長，認為沒有 AI 泡沫化的疑慮。另外，緯創也布局量子電腦，鎖定超導體領域，並已引進 1 台 32 位元 Qbit 超導量子電腦。

林憲銘透露，與輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳餐敘交流時，黃仁勳表示「AI 的發展才剛開始」，目前全球 AI 產值約 2 至 3 兆美元，預估未來 AI 將占全球 GDP 10% 以上、約 12 兆美元，認為還有 10 倍以上的成長空間。

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林憲銘表示，緯創自身不只是設備供應者，也要當使用者，認為使用者才會是最後的獲利者，不使用 AI 才會出現問題，且應用面才剛開始發展，預期將會帶動需求成長，因此不會有 AI 泡沫化的疑慮。他並指出，隨著應用面擴大，未來包括 GPU、TPU、CPU 及記憶體等需求都會成長。

近期緯創毛利率承壓，林憲銘提到，面對新一代架構，公司開始思考新的商業模式可能，並與客戶溝通，調整彼此間供需模式，並認為緯創不會回到過去低毛利的情況，現階段只是過渡期，預期幾個月至 1 年可調整完成，並希望能高於過去約 5 至 6% 的毛利水準。

針對台灣電力供應問題，林憲銘則說，緯創第一座內建算力中心位於台北內湖，原先規劃第二座就近建置，但被告知電力供應不足，因此第二座算力中心最終選定台南沙崙交大緯創大樓。因此他認為，政府應該重新思考電力需求曲線，才能支應未來 AI 大幅度成長的需求。