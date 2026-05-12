鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-05-12 19:46

台灣央行前總裁彭淮南今 (12) 日出版回憶錄「永遠的銀行員彭淮南」，並舉行新書發表會，書中詳實記錄在亞洲金融危機期間關閉新台幣 NDF 的心路歷程，彭淮南表示，「明知有這一個大漏洞卻不做防堵，怎麼對得起國家」，「知道會有人罵我，但為維持市場紀律，我告訴自己勇敢一點，不能怕」。

‌



彭淮南任職央行總裁 20 年，長來以穩健政策維持長期低且穩定通膨率，成為台灣經濟穩健成長的基石，並在全球金融危機期間，靈活採取「台版量化寬鬆」政策提供充分流動性，帶領台灣安然度過多次國際性考驗，期間雖經歷 4 位總統執政，卻堅持央行總裁是最後一個公職，婉拒所有邀約。

彭淮南更是心繫百姓，921 震災後央行迅速提撥 1000 億元緊急融資，幫助災民重建家園，書中提到央行業務局副局長尤錦堂回憶，到南投勘災時彭總裁不顧自身安危一馬當先走進傾斜的危樓內查看房屋受損情形。

在今日的新書發表會中，總統府資政陳忠源致詞提到，彭淮南心繫公務，午餐到下午 1 點半就會急著回到央行辦公，憂國憂民。

不過，彭淮南已高齡 87 歲身體微恙，陳忠源透露，去年 4 月彭淮南動手術，一度需要輪椅代步。