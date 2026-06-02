鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-06-02 10:01

仁寶 (2324-TW) 董事長陳瑞聰指出，旗下伺服器業務每年可望有三位數成長的表現，總經理 Anthony Peter Bonadero 也預期，今年伺服器營收比重占整體營收將達 10%，加上今 (2) 日 Computex 登場，仁寶展示輝達 Vera Rubin 平台，激勵仁寶今天爆量衝漲停鎖住 44.35 元，連續第三天見到漲停板，排隊委買單超過 4 萬張。

仁寶今天早盤以 44.3 元跳空開高，隨即亮燈漲停鎖住 44.35 元，站穩所有均線，截至 9 點 40 分，排隊委買單超過 4.3 萬張，成交爆量超過 11 萬張。不過三大法人連續 3 個交易日買超後，於昨 (1) 日轉為賣方，昨天減碼仁寶 1 萬張。

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Anthony Peter Bonadero 指出，仁寶第一季伺服器營收占整體營收比重達 5%，較原先不到 1% 有感成長，主因為逐步從 L6 轉為 L10，預期 L10 將成為未來主要成長動能，看好下半年將持續成長，並帶動全年伺服器營收比重上看 10%。