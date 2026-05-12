鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-05-12 15:35

圓祥生技 (6945-TW) 將於 6 月上旬掛牌上櫃，總經理何正宏今 (12) 日表示，由於旗下雙特異性抗體產品進度持續推進，認為今年是上櫃的好時機。他並指出，圓祥也打造 T-cube 雙特異性抗體平台，並積極拓展國際市場。

圓祥聚焦眼科與腫瘤雙特異性抗體開發，何正宏說明，旗下 IBI302 與 AP505 兩項核心產品進度。IBI302 鎖定濕性黃斑部病變 (nAMD) 與糖尿病黃斑部水腫 (DME) 市場，今年 3 月已完成臨床三期主要療效指標，後續將積極推進藥證申請與國際市場布局。

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AP505 方面，何正宏指出，AP505 為 PD-L1 x VEGF 雙特異性抗體，目前已在中國推進臨床二期試驗，近年 PD-(L)1 與 VEGF 雙重機制，已成為全球腫瘤免疫治療重要發展方向。

另外，圓祥自主建立 T-cube 雙特異性抗體平台，目前已推進 AP203、AP402 以及 AP601 等多項產品。其中，AP203 為台灣自主開發，並在台灣執行臨床試驗的雙特異性抗體產品；AP402 與 AP601 則已在澳洲展開臨床開發。