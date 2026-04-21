鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2026-04-21 16:40

美國總統川普周一 (20 日) 晚間在 Truth Social 上表示，針對去年發起的「午夜之錘」軍事行動發表最新評論稱，該行動已徹底摧毀伊朗位於福爾道、納坦茲和伊斯法罕三處的核設施，並將其比喻為清除「核塵埃」(代指濃縮鈾)。

川普指出，儘管打擊行動成功，但要從被炸毀的設施中實際挖取，並移除這些濃縮鈾，將是一個「漫長且艱難」的過程。此言不僅再次確認美國對伊朗核能力的實質打擊，也暗示後續處理工作的複雜性與挑戰。

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與此同時，美伊關係出現了微妙的外交動向。《Axios》周一 (20 日) 報導指出，伊朗最高領袖穆吉塔巴批准與美國進行談判。美國副總統范斯預計於美東時間周二 (21 日) 上午 (台灣時間周二晚上) 啟程前往巴基斯坦與伊朗代表展開對話。

然而，儘管伊朗最高領袖穆吉塔巴已點頭，白宮則透露周一「整天都在等待德黑蘭發出信號」，以確認伊朗將正式派遣談判代表團前往伊斯蘭馬巴德。

消息人士透露，伊朗談判團隊其實一直在等待最高領袖的最終批准，而這一批准已於當地時間周一晚上下達。目前，伊朗官方尚未正式確認代表團的派遣事宜，但包括巴基斯坦、埃及和土耳其在內的國家紛紛敦促伊朗參與談判。

值得注意的是，范斯抵達巴基斯坦之際，正值美伊停火協議周三 (22 日) 到期日前夕。

雖然要在如此緊迫的時間內達成全面協議難度極大，但《Axios》指出，若談判出現積極進展，美國總統川普也可能同意延長停火期限。

與此同時，在軍事與人道層面，美伊雙方均公布最新傷亡統計數據。美國國防部周一公開了自 2 月 28 日軍事行動以來的傷亡情況，數據顯示共 415 名美軍人員在行動中受傷，其中包括陸軍 271 人、海軍 63 人、陸戰隊 19 人及空軍 62 人，死亡人數則仍維持在 13 人，具體包括 6 名在科威特遭伊朗攻擊身亡的軍人、1 名在沙烏地阿拉伯受傷後不治的軍人，以及在一架美軍加油機墜毀事件中喪生的 6 人。

伊朗官方的統計數據則顯示更為沈重的代價。根據《法新社》引述伊朗烈士和退伍軍人事務基金會上周六 (18 日) 聲明報導指出，美以軍事打擊造成伊朗境內超過 3400 人死亡。

該基金會負責人 Ahmad Mousavi 具體指出，近期衝突已致 3468 名「烈士犧牲」。

此前，伊朗法醫學組織負責人在 12 日發布的數據顯示死亡人數為 3375 人，美國「人權活動者通訊社」則稱至少有 3636 名伊朗人喪生，其中包括 1701 名平民，包括至少 254 名兒童、1221 名軍人及 714 名身份尚未歸類的人員。

由於受到伊朗當地報導限制，國際媒體如法新社記者現仍無法進入遭打擊地點，也無法獨立核實伊朗境內的確切傷亡數據。