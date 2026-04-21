鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-04-21 15:50

美伊隨著為期兩周的停火協議，根據美國總統川普最新說法，協議即將於華盛頓時間周三 (22 日) 晚間屆滿，但他也在周一暗示，他不太可能延長停火協議 (至少目前還沒有改口跡象)。

川普在受訪時強調，他不會被匆促推入一項「糟糕的交易」，並重申荷姆茲海峽 (Strait of Hormuz) 將持續封鎖，直到雙方正式簽署協議為止。對此，伊朗國會議長卡利巴夫 (Mohammad Bagher Ghalibaf) 態度強硬，稱伊朗絕不會在威脅的陰影下接受談判。

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這場始於今年 2 月 28 日的衝突，最初由美國與以色列對伊朗發動空襲引發，隨後導致伊朗及其代理人發動報復，戰火波及中東約十個國家，並嚴重衝擊全球能源供應。目前，外交斡旋正轉移至巴基斯坦。川普宣布，副總統范斯 (JD Vance) 將前往伊斯蘭馬巴德參加談判，隨行人員還包括總統女婿庫許納 (Jared Kushner) 及特使威特科夫 (Steve Witkoff)，預計談判將於周二晚間或周三上午展開。

談判的核心僵局在於荷姆茲海峽的通行權與伊朗核計畫。荷姆茲海峽在戰前承載了全球約五分之一的石油與液化天然氣出口，目前實際上仍處於關閉狀態。川普要求伊朗放棄核武野心並移交濃縮鈾庫存，但德黑蘭堅持其計畫僅具和平用途。

儘管市場傳出伊朗將派團參加和談使油價略跌 1%，但布蘭特原油價格仍比戰前高出約三分之一。

伊朗領導層內部對此出現明顯分歧。革命衛隊 (IRGC) 領袖瓦希迪 (Ahmad Vahidi) 主張強硬立場，認為美國的封鎖證明其不可信任；而總統裴澤斯基安 (Masoud Pezeshkian) 與外長阿拉格齊則較傾向達成協議。與此同時，川普在國內也面臨民調壓力，多數美國人對這場衝突表示不滿，這也對其當初承諾降低物價、不捲入外國紛爭的競選方針造成挑戰。