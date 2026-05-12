鉅亨網編譯陳又嘉 2026-05-12 12:00

《Yahoo Finance》報導，Circle(CRCL-US) 共同創辦人兼執行長 Jeremy Allaire 再次強調，AI 代理對美國勞動市場的衝擊，恐怕才剛開始。

Allaire 表示，「我認為，我們目前仍處於 AI 代理影響工作方式與勞動市場變化的非常早期階段。」

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大約兩個月前，Allaire 曾在紐約經濟俱樂部 (Economic Club of New York) 發出警告，指出與 AI 相關的裁員速度很快將進一步加快，而且可能一路持續到 2027 年。

自那之後，Cloudflare(NET-US)、Coinbase(COIN-US) 以及 Meta Platforms(META-US) 都已宣布大規模裁員。Allaire 表示，Circle 正積極導入 AI，而且已開始看到成果。「我們 85% 的員工每周都會使用 AI 程式開發工具與 AI 自動化工具…… 截至今年為止，員工已開發並部署超過 600 個 AI 應用，其中超過 54% 的開發者其實並非技術背景人員。」

他繼續談到，「因此，我們正把 AI 放在業務核心位置。我們想傳達的訊息是：這可能是職涯中最重要的機會之一，讓人們獲得全新的『超能力』。」

儘管穩定幣市場競爭加劇、科技業裁員潮持續，Circle 仍是今年最熱門股票之一。該股今年以來已上漲 48%，同期標普 500 上漲約 7%。

雖然股價仍低於 2025 年底接近 300 美元的歷史高點，但目前價格已約為 IPO 發行價的四倍。

近幾個月來，Circle 也持續向市場證明，其估值有進一步提升空間。

公司第一季營收與準備金收入達 6.94 億美元，年增 20%。調整後營業利益則年增 24%。

Allaire 表示，包括 Meta Platforms(META-US) 與 DoorDash(DASH-US) 等大型科技公司，已開始採用穩定幣。這也推翻市場原本認為這些企業會自行發行穩定幣、進而與 Circle 競爭的看法。

此外，該股也受到川普政府推動更友善監管框架的提振。去年夏天，美國總統川普簽署首部針對與美元掛鉤穩定幣的聯邦法案。

在延宕許久後，美國參議院銀行委員會計劃周四針對另一項重要加密貨幣法案《CLARITY Act》舉行審議聽證會。市場希望該法案能在 8 月前完成簽署。

Allaire 表示，《CLARITY Act》若最終通過，將成為 Circle 一個重要里程碑。