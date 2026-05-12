寧德時代帶來一筆1400倍回報！造富神話曝 「他」成最大隱形贏家

鉅亨網新聞中心 2026-05-12 14:10

從一筆 8,900 萬元人民幣的「豪賭」，到如今創下 A 股史上最大詢價轉讓紀錄、累積超過 1,400 倍投資回報，寧德時代 (300750-CN) 不僅造就了裴振華夫婦的千億財富傳奇，更帶動整條新能源產業鏈集體崛起。隨著 AI、機器人與鋰電池浪潮持續升溫，這家中國動力電池霸主正從一家企業，演變成席捲資本市場與產業生態的超級造富引擎。

寧德時代帶來一筆1400倍回報。(圖：Shutterstock)

寧德時代近日公告，早期投資人寧波聯合創新新能源投資管理合夥企業（寧波聯創）透過詢價轉讓方式，減持寧德時代 5,800 萬股，佔總股本 1.27%，交易金額約達人民幣 238 億元，創下 A 股史上規模最大詢價轉讓紀錄。

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2015 年，寧德新能源將其持有的寧德時代有限 15% 的股權以 8,900 萬元的價格轉讓給寧波聯創。寧波聯創由浙大聯創擔任普通合夥人，裴振華則是最大有限合夥人，出資比例達 79.9%，並為該基金的受益所有人。

外界雖知浙大聯創在寧德時代身上獲利豐厚，卻鮮少人知道，裴振華才是真正的最大贏家。業界盛傳，裴振華當年就讀中歐 EMBA 期間，結識了寧德時代聯合創始人李平，才促成這筆關鍵投資。

那個年代，寧德時代尚未展現出今日的行業霸主氣勢，看清其發展前景者寥寥無幾。而這筆幾乎完全來自裴振華個人資金的投資，金額相當於其旗下天華超淨整整兩年的淨利潤，堪稱一場豪賭。

事後回望，這次「冒險」宛如神來之筆。

2017 年，寧波聯創先後向尹巍、中金啟元出讓老股，合計套現人民幣 6 億元，僅兩年便悉數回收投資成本。2018 年寧德時代在 A 股掛牌上市時，寧波聯創仍持股 8.5%，穩居第三大股東之列。

裴振華的低調傳奇

裴振華 1959 年生於江蘇宜興，早年任職於江蘇省紡織研究所。1990 年代，隨著中國電子製造業蓬勃崛起，防靜電相關產品需求激增，敏銳的他於 1997 年在蘇州創立天華超淨，起初以銷售防靜電無塵衣、手套等產品為主。

2014 年天華超淨登陸創業板時，歸母淨利潤尚不足人民幣 5,000 萬元，在市場上並不顯眼。然而，對寧德時代的那筆投資，卻成為企業轉型的重要伏筆。

2018 年寧德時代上市後，裴振華順勢帶領天華超淨跨界鋰電材料領域，與寧德時代共同投資設立天宜鋰業，主營電池級氫氧化鋰生產，並取得寧德時代長達五年的優先採購協議。

2023 年，公司正式更名為天華新能，彰顯新能源產業的核心定位。2025 年新能源鋰電材料業務已佔公司總收入的 88.3%。

根據 2025 年胡潤百富榜，裴振華與妻子容建芬合計坐擁財富人民幣 765 億元。

值得一提的是，去年 10 月，裴振華夫婦將合計持有的天華新能 12.95% 股份，以逾 26 億元的價格轉讓予寧德時代，使後者成為天華新能第二大股東。

彼時天華新能股價約 30 元，如今已漲至約 110 元，這筆股權轉讓為寧德時代帶來逾人民幣 90 億元的浮動獲利，兩家公司的深度綁定再度上演共贏佳話。

寧王造富效應蔓延全產業鏈

今年 4 月 16 日，寧德時代 A 股總市值首度突破人民幣 2 兆元，一舉超越貴州茅台 (600519-CN) 、中國石油 (601857-CN) 等傳統巨頭，躍升為 A 股市值第三大企業。

最新財報顯示，今年首季寧德時代實現營收人民幣 1,291 億元，年增 52.45%；歸母淨利潤達 207 億元，年增 48.52%，平均每天淨賺約 2.3 億元。

圍繞寧德時代的財富效應持續擴大。這次寧波聯創減持寧德時代股份，創下 A 股史上最大詢價轉讓紀錄，而上一項紀錄同樣來自寧德時代：2025 年，聯合創始人黃世霖曾套現約 172 億元。

黃世霖與寧德時代董事長曾毓群既是同鄉也是高中同學，兩人早年共同創業，最終打造出寧德時代這一動力電池巨頭。

隨著寧德時代崛起，產業鏈企業也同步受惠。包括理奇智能、先導智能等供應鏈夥伴陸續壯大，寧德時代投資版圖更擴及機器人、AI 與智慧製造領域，帶動一批新創獨角獸成長。