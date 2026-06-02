鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2026-06-02 16:30

中國 A 股三大指數 2 日（周二）集體開高，早盤指數分化，滬弱深強個股普跌，午後快速上漲之後，維持高檔震盪格局。

上證綜指 2 日漲 0.43%，報 4,075.1 點；深證成指漲 1.63%，報 15,591.13 點；創業板指漲 2.66%，報 4,055.87 點。

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兩市成交額為人民幣 2.793 兆元，較前一交易日減少 845 億元。

華龍證券認為，目前市場處於高檔震盪後分歧整理階段，科技成長族群短期承壓明顯，盤面分化顯著，資金有高低切換特徵，半導體等高波動科技主線走弱，煤炭、軟體開發及 AI 應用等具備產業邏輯和政策預期的方向逆勢活躍。

同時，市場成交額持續收縮，說明反彈持續性較弱，尚未迎來全面轉強信號。

情緒端整體並不悲觀，市場賺錢效應在線，盤面活躍度較好，當前市場特點為：指數偏弱，結構性機會豐富，賺錢機會集中在少數強勢題材。

中原證券認為，伴隨油價穩步回落，地緣風險對 A 股的衝擊已明顯降溫。美國聯準會（Fed）政策不確定性若消退，市場焦點將重回國內盈利主線。