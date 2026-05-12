鉅亨網編譯陳韋廷 2026-05-12 10:50

高盛在最新發布的《保持航向》研究報告中維持中國股市「超配」評等，並將滬深 300 指數未來 12 個月目標價上調至 5300 點，以週一 (11 日) 收盤水位 4951 點計算，仍有約 7% 的上漲空間。

上調滬深300目標至5300點！高盛維持A股「超配」：跑贏H股因指數結構、全球資本「棄軟就硬」(圖:shutterstock)

報告指出，短期中國 A 股表現將顯著優於 H 股，這並非單純估值判斷，而是源於兩大市場指數結構與全球資本「棄軟就硬」再配置浪潮的深刻背離。

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高盛將 A 股今年獲利成長率估值從 16% 上調至 20%，市場一致預期更達 23%，核心驅動力來自 PPI(工業生產者出廠價格指數) 的轉折。在經歷 41 個月通縮後，中國 3 月 PPI 首次轉為年增 0.5%，意味著中國工業部門進入獲利擴張新週期。

高盛認為，政策明確支持、居民充裕超額儲蓄及 A 股約 4% 的股東報酬率，構成資金配置的三重共振，而境外投資者通過互換協議 (Swap) 進入 A 股還可賺取正向融資利差，使得做多 A 股的風險回報比呈現極佳正向非對稱性。

儘管 H 股估值看似更具吸引力，但高盛警示結構性陷阱。MSCI 中國指數高達 37% 市值集中在泛軟體相關科技股，而全球資金明確重押硬體、拋售軟體，前十大軟體相關科技股今年迄今平均下跌 15%。反觀 A 股，滬深 300 指數中電子權重升至 15.83%、電力設備達 9.24%，硬科技與高端製造占比持續提升，天然契合全球資金流向。

高盛對比 HALO(重資產、低折舊) 與 LAHO(輕資產、高折舊) 來解釋風格切換：從 2025 年底起 HALO 籃子持續跑贏 LAHO 籃子，AI 顛覆擔憂升溫下，A 股因製造業與硬體主導成分股結構，成為 HALO 時代受益者。