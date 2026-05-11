〈陸股盤後〉中國宣布川普5/13訪中 三大指數走高

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2026-05-11 16:30

中國 A 股三大指數 11 日（周一）收盤同步走高，據《央視》報導，中國外交部發言人 11 日宣布，應國家主席習近平邀請，美國總統川普將於 5 月 13 日至 15 日對中國進行國是訪問。

中國宣布川普5/13訪中，三大指數走高。（圖：Shutterstock）

上證指數 11 日收報 4,225.02 點，漲 1.08%。深證成指收報 15,899.30 點，漲 2.16%。創業板指收報 3,928.97 點，漲 3.50%。

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川普上一次訪問中國是在 2017 年。他將在這次備受矚目的峰會中與習近平見面。受伊朗戰爭影響，這場峰會曾改期一次。

這次國是訪問的盛大排場將在一種複雜背景下展開：一邊是中國的頂級地緣政治對手（美國），另一邊是中國的關鍵戰略夥伴（伊朗），而美伊正處於脆弱停火狀態。

以下是「川習會」三大看點：

1. 伊朗局勢與荷姆茲海峽

《彭博》指出，伊朗戰爭預計將成為峰會議程的重中之重。在川普抵達北京一周前，中國接待了伊朗外長，以此展示中國與伊朗的密切關係。

美中雙方都希望看到荷姆茲海峽重新開放，在戰爭爆發前，全球五分之一石油和天然氣都經過這個海峽。北京面臨的關鍵問題是：是否準備向德黑蘭施壓，以及北京準備向華府尋求什麼樣的利益交換？。

2. 貿易休戰與稀土供應

美中領袖預料將尋求延長去年 10 月在韓國達成的貿易休戰協議，這項協議放寬了出口管制，包括恢復向美國出口稀土。從 iPhone 到戰機，稀土是製造各類產品不可或缺的關鍵原料。

3. 台灣問題