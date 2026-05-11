鉅亨網編譯陳又嘉 2026-05-12 07:04

美光 (Micron Technology)(MU-US) 股價周一 (11 日) 收盤大漲 6.5%，至 795.33 美元，創歷史收盤新高。該股盤中一度勁揚 9.6%，公司市值曾逼近 9,000 億美元。

《MarketWatch》報導，人工智慧 (AI) 時代正改變記憶體產業，而有分析師認為，投資人對這項變化帶來的長期影響還不夠樂觀。

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儘管投資人已逐漸理解推動記憶體與儲存裝置業者股價創高的因素，包括更高價值產品與長期合約增加，D.A. Davidson 總經理 Gil Luria 指出，許多投資人「仍停留在記憶體屬於景氣循環產業的舊觀念」，因此「低估了 AI 時代下記憶體產業的新算式」。

他指出，隨著 AI 模型規模愈來愈大，為支援更長的上下文視窗、也就是一次能處理更多資料量，市場對記憶體的需求正快速增加。這也進一步推升「鍵值快取 (key-value cache)」等效率機制需求，而這些技術同樣需要大量記憶體支援。

Luria 表示，「更長的上下文會讓模型表現更好，而這又會促成更大型模型出現，於是形成持續的良性循環。」

因此，他認為，這個過去高度循環性的產業，如今「在結構上比以往任何時候都更加重要」，因它已成為提升 AI 能力不可或缺的一環。

美光股價創新高的同時，投資人也關注同業三星電子 (Samsung Electronics) 面臨的挑戰。據《韓國先驅報》報導，三星正試圖在本月稍晚可能舉行罷工前，與工會達成協議。據悉，三星員工要求調整公司獎金制度。

根據道瓊市場數據，美光股價只要收在 798.06 美元，就能正式突破 9,000 億美元市值門檻。

美光其實才剛在 5 月 1 日首次突破 6,000 億美元市值，並於 5 月 8 日跨越 8,000 億美元關卡。

Luria 還認為，相較近期因代理型 AI 與推論需求爆發而炙手可熱的 CPU 市場，記憶體產業未來甚至可能成為「更好的市場」。

他指出，CPU 市場競爭正變得「愈來愈擁擠」，但 DRAM 市場目前幾乎仍由美光、三星電子與 SK 海力士三家公司主導。

此外，他表示，記憶體公司仍「記得上一輪景氣循環的痛苦」，當時需求崩跌導致價格暴跌。但這一次，「它們正在要求市場反映真正價值」，而在供應吃緊情況下，他認為記憶體廠仍有能力持續漲價。

相較之下，他認為 CPU 市場因競爭加劇，企業的定價能力將較弱。

Luria 認為，投資人將開始「重新思考過去對美光的懲罰性估值框架」，這將帶來「相當大的上漲空間」。