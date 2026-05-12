鉅亨網編譯陳又嘉 2026-05-12 10:00

《Yahoo Finance》報導，白宮周一 (11 日) 公布一份 16 名企業高層名單，這些執行長受邀將陪同美國總統川普本周訪問中國。

川普訪中企業團縮水，馬斯克、庫克等16名CEO隨行(圖：Shutterstock)

川普預計周二啟程前往北京，展開一系列預計持續至周五的會談，議題可能涵蓋加強人工智慧 (AI) 溝通，以及貿易管理等問題。

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白宮公布的名單中，包括多位在中國擁有重要業務利益的企業領袖。其中，波音 (Boeing)(BA-US) 執行長 Kelly Ortberg 預計隨行，市場普遍預期中國本周將宣布追加採購波音飛機與引擎。

農業巨頭 Cargill 執行長 Brian Sikes 也將參與，中國農產品採購同樣是討論焦點之一。

馬斯克 (Elon Musk) 旗下特斯拉 (Tesla)(TSLA-US) 也備受關注。儘管他去年曾與川普高調決裂，但近幾個月兩人已多次公開同台。

值得注意的是，輝達 (Nvidia)(NVDA-US) 執行長黃仁勳並未出現在訪中名單中，儘管中國一直希望取得該公司最先進的 Blackwell AI 晶片。

戰略暨國際研究中心 (CSIS) 研究員、曾任拜登政府國安會中國事務主任的 Henrietta Levin 表示，黃仁勳缺席，可能與白宮內部較鷹派的國安官員擔憂有關，這些官員認為他可能傾向推動川普進一步開放中國市場。

此次隨行企業團規模雖仍具代表性，但相比川普近期出訪陣容已明顯縮小。

一年前，川普訪問中東期間，曾在沙烏地阿拉伯、卡達與阿拉伯聯合大公國等地，與約 60 位執行長會面，當時行程高度聚焦於商業交易。

目前名單規模也小於川普 2017 年首次訪中時的 29 位企業領袖隨行團。

Henrietta Levin 表示，這次縮減規模，可能反映白宮內部出現分歧：一方面是川普本人對與中國進行「毫無限制、充滿熱情」交易的直覺傾向；另一方面是部分國安官員較偏鷹派，不希望美國企業利益與北京進一步綁定。

此次白宮也試圖淡化外界對重大新投資與交易的期待。一名美國高級官員周日向媒體表示，目前「並不存在某項來自中國的大規模對美投資提案」，並稱這「並未列入談判桌」。

根據白宮官員，完整代表團名單如下：

蘋果執行長庫克 (Tim Cook)

貝萊德 (BlackRock) 執行長 Larry Fink

黑石 (Blackstone) 執行長蘇世民 (Stephen Schwarzman)

波音執行長 Kelly Ortberg

Cargill 執行長 Brian Sikes

花旗 (Citigroup) 執行長范潔恩 (Jane Fraser)

Coherent 執行長 Jim Anderson

GE Aerospace 執行長 Larry Culp

高盛 (Goldman Sachs) 執行長蘇德巍 (David Solomon)

Illumina 執行長 Jacob Thaysen

Mastercard 執行長 Michael Miebach

Meta Platforms 總裁 Dina Powell McCormick

美光 (Micron Technology) 總裁 Sanjay Mehrotra

高通 (Qualcomm) 執行長 Cristiano Amon

特斯拉執行長馬斯克

Visa 執行長 Ryan McInerney