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川普訪中企業團縮水 馬斯克、庫克等16名CEO隨行

鉅亨網編譯陳又嘉

《Yahoo Finance》報導，白宮周一 (11 日) 公布一份 16 名企業高層名單，這些執行長受邀將陪同美國總統川普本周訪問中國。

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川普訪中企業團縮水，馬斯克、庫克等16名CEO隨行(圖：Shutterstock)

川普預計周二啟程前往北京，展開一系列預計持續至周五的會談，議題可能涵蓋加強人工智慧 (AI) 溝通，以及貿易管理等問題。


白宮公布的名單中，包括多位在中國擁有重要業務利益的企業領袖。其中，波音 (Boeing)(BA-US) 執行長 Kelly Ortberg 預計隨行，市場普遍預期中國本周將宣布追加採購波音飛機與引擎。

農業巨頭 Cargill 執行長 Brian Sikes 也將參與，中國農產品採購同樣是討論焦點之一。

馬斯克 (Elon Musk) 旗下特斯拉 (Tesla)(TSLA-US) 也備受關注。儘管他去年曾與川普高調決裂，但近幾個月兩人已多次公開同台。

值得注意的是，輝達 (Nvidia)(NVDA-US) 執行長黃仁勳並未出現在訪中名單中，儘管中國一直希望取得該公司最先進的 Blackwell AI 晶片。

戰略暨國際研究中心 (CSIS) 研究員、曾任拜登政府國安會中國事務主任的 Henrietta Levin 表示，黃仁勳缺席，可能與白宮內部較鷹派的國安官員擔憂有關，這些官員認為他可能傾向推動川普進一步開放中國市場。

此次隨行企業團規模雖仍具代表性，但相比川普近期出訪陣容已明顯縮小。

一年前，川普訪問中東期間，曾在沙烏地阿拉伯、卡達與阿拉伯聯合大公國等地，與約 60 位執行長會面，當時行程高度聚焦於商業交易。

目前名單規模也小於川普 2017 年首次訪中時的 29 位企業領袖隨行團。

Henrietta Levin 表示，這次縮減規模，可能反映白宮內部出現分歧：一方面是川普本人對與中國進行「毫無限制、充滿熱情」交易的直覺傾向；另一方面是部分國安官員較偏鷹派，不希望美國企業利益與北京進一步綁定。

此次白宮也試圖淡化外界對重大新投資與交易的期待。一名美國高級官員周日向媒體表示，目前「並不存在某項來自中國的大規模對美投資提案」，並稱這「並未列入談判桌」。

根據白宮官員，完整代表團名單如下：

  • 蘋果執行長庫克 (Tim Cook)
  • 貝萊德 (BlackRock) 執行長 Larry Fink
  • 黑石 (Blackstone) 執行長蘇世民 (Stephen Schwarzman)
  • 波音執行長 Kelly Ortberg
  • Cargill 執行長 Brian Sikes
  • 花旗 (Citigroup) 執行長范潔恩 (Jane Fraser)
  • Coherent 執行長 Jim Anderson
  • GE Aerospace 執行長 Larry Culp
  • 高盛 (Goldman Sachs) 執行長蘇德巍 (David Solomon)
  • Illumina 執行長 Jacob Thaysen
  • Mastercard 執行長 Michael Miebach
  • Meta Platforms 總裁 Dina Powell McCormick
  • 美光 (Micron Technology) 總裁 Sanjay Mehrotra
  • 高通 (Qualcomm) 執行長 Cristiano Amon
  • 特斯拉執行長馬斯克
  • Visa 執行長 Ryan McInerney

此外，白宮表示，思科 (Cisco)(CSCO-US) 執行長 Chuck Robbins 原本也受邀，但公司指出，由於財報時程因素，他無法參與此次行程。


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