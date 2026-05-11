中芯國際斥資406億元人民幣全購中芯北方 創下科創板史上最大併購紀錄

鉅亨網新聞中心 2026-05-11 21:56

上海證券交易所網站周一 (11 日) 披露，晶圓代工龍頭中芯國際 (SMIC) 發行股份購買資產案正式獲准通過。這筆交易涉及金額高達約 406.01 億元人民幣，不僅是科創板設立以來規模最大的重組案，也是首單多地上市紅籌公司發行股份購買資產的案例。

中芯國際斥資406億人民幣全購中芯北方(圖:shutterstock)

交易細節與審核效率

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根據披露的交易方案，中芯國際擬向國家集成電路基金 (大基金)、集成電路投資中心、亦莊國投、中關村發展及北京工投等 5 名股東，以每股 74.2 元人民幣的價格發行股份，收購其持有的中芯北方 49% 股權。交易完成後，中芯國際對中芯北方的持股比例將從 51% 提升至 100%，實現全資控股。

此案審核速度驚人，自 2026 年 2 月 25 日獲受理，3 月 9 日進入問詢階段，至 5 月 11 日正式過會，全程耗時不到三個月，反映出監管機構對於具備產業邏輯的重大重組案給予高度支持。

核心資產：12 英吋晶圓產能的「現金奶牛」

中芯北方被視為中芯國際版圖中的「優質核心資產」。該公司總部位於北京，主要提供 12 英吋集成電路晶圓代工服務，產能已於 2022 年達到每月 7.5 萬片的設計目標。

財務數據顯示，中芯北方已成為集團的「現金奶牛」。2024 年其淨利潤達 16.82 億元，2025 年前八個月淨利潤已達 15.44 億元，且產能利用率高達 100.76%。隨著生產設備進入折舊下降週期，其成本結構持續優化，獲利空間將進一步釋放。

財務增厚與產業戰略意義

此併購案將顯著提升中芯國際的盈利水準。根據備考數據，交易完成後，中芯國際 2025 年前八個月的歸母淨利潤預計將從 38.99 億元提升至 46.56 億元，基本每股收益 (EPS) 也將從 0.49 元增至 0.55 元。多家券商因此上調其目標價，看好其全球純晶圓代工第二名的領先地位。