鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-05-08 13:40

隨著日本政府疑似再度出手干預匯市以支撐疲軟的日元，全球金融市場正緊盯這場「貨幣保衛戰」對美國公債市場帶來的連鎖反應。

根據聯準會最新公布的託管數據，外國官方機構持有的美債金額出現近 1 個月來首次下降，這令市場高度懷疑身為美債最大外國持有人的日本，是否正透過拋售美債來籌集干預所需的資金。

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美債託管金額與干預時機吻合

根據聯準會數據，截至 5 月 6 日當周，聯準會為外國官方和國際帳戶持有的可交易美國公債金額減少了 87 億美元，降至 2.73 兆美元。與此同時，市場估計日本財務省在同一時期內斥資約 547 億美元買入日元。

專家指出，聯準會託管持倉的減少，與日本進行匯率干預的時間點高度相符，顯示日本可能正動用其龐大的美債儲備來支撐匯價。

美債殖利率承壓

日本拋售美債的疑慮正值美國債市敏感期。目前，由於油價飆升以及對中東戰爭可能擴大美國財政赤字的擔憂，美債殖利率已面臨上行壓力。澳洲國民銀行資深外匯策略師 Rodrigo Catril 指出，日本財務省指示日本央行進行干預的動作與帳戶變動存在關聯，並警告若這種干預成為「常態」，將對美債市場構成重大威脅。

政治與市場角力加劇

此數據發布之際，美國財政部長貝森特 (Scott Bessent) 正準備訪問日本，預計將與日本首相高市早苗、財務大臣片山皋月及日本央行行長植田和男會晤。貝森特曾自詡為國家的「首席債券推銷員」，而美債殖利率的表現正是衡量其成功與否的重要指標。市場普遍預期，貝森特將在會談中與日方討論近期波動劇烈的匯率形勢。

為了極大化干預效果並減少市場動盪，日本央行通常利用在紐約聯準會的存款，在美股交易時段 (流動性高峰期) 進行操作。摩根大通分析指出，日本當局傾向於使用國庫券 (T-bills) 而非長天期公債來獲取資金，以將干預對市場的干擾降至最低。

然而，美銀策略師 Shusuke Yamada 提醒，若此次干預導致外匯存底中的現金部分大幅縮減，可能意味著債券市場將面臨約 700 億美元的供需失衡。