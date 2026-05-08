鉅亨網編輯林羿君 2026-05-08 10:36

日元兌美元近期大幅升值，市場推估日本政府與日本銀行（日銀）在 1 日至 6 日期間，可能已動用約 4.68 兆日元 (約 300 億美元) 干預匯市。

此一數據，是透過比對日銀周四 (7 日) 公佈的往來帳戶預估值，與市場排除干預因素後的推計值差額所得出的結果。

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由於外匯交易採「T+2」結算制度，1 日至 6 日的交易狀況會反映在 8 日的日銀往來帳戶餘額（準備金）中。

根據日銀資料，包含財政與干預因素在內的資金變動項目為減少 4 兆 5100 億日元；相較之下，民間經紀商如東京短資與中央短資預估該數值為零，上田八木短資則預估增加約 5,000 億日元。

東短研究（Totan Research）高級研究員高井雄一郎指出，從財政因素導致的數值大幅減幅來看，可推斷 1 日至 6 日間確實執行了超過 4 兆日元的干預。

不過他也提到，單從此規模難以判斷當局是採取單次大規模介入，或是分階段多次操作。

針對日元匯價急升，日本財務官三村淳周四對此表示「沒有特別需要評論的內容」。他指出，目前市場投機性交易仍然存在，當局將持續保持高度警戒並密切關注匯市動向，但未回應市場關注的「匯率防線」位置。

彭博引述消息人士報導，日本政府與日銀已於 4 月 30 日干預匯市。依據日銀 7 日公布的當前帳戶資金增減速報估算，當次干預規模約為 3.86 兆日元。

雖然日本官方至今未正式證實是否進場干預，但財務大臣片山皋月此前已多次釋出警訊，暗示干預時機正在接近，以牽制市場投機操作。三村淳也曾在月初時表示，不排除進一步採取因應措施。