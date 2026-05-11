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根據FactSet最新調查，共12位分析師，對智邦(2345-TW)做出2026年EPS預估：中位數由66.63元上修至67.04元，其中最高估值88.71元，最低估值60元，預估目標價為3000元。
市場預估EPS
|預估值
|2026年(前值)
|2027年
|2028年
|最高值
|88.71(88.71)
|131.75
|186.38
|最低值
|60(58.18)
|80.13
|128.77
|平均值
|71.51(69.38)
|100.33
|145.91
|中位數
|67.04(66.63)
|100.77
|141.57
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|398,392,220
|567,746,540
|784,956,470
|最低值
|311,582,000
|394,040,000
|558,300,010
|平均值
|349,251,650
|460,102,000
|634,788,480
|中位數
|340,779,000
|450,342,410
|620,340,570
歷史獲利表現
|項目
|2025年
|2024年
|2023年
|2022年
|EPS
|26,341,712
|11,999,671
|8,920,165
|8,165,812
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|248,319,703
|110,424,744
|84,188,426
|77,205,223
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2345/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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