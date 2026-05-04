鉅亨網新聞中心 2026-05-04 10:39

豪華車品牌保時捷（Porsche）日前宣佈，已完成協議簽署，將持有的 Bugatti Rimac 全部 45% 股權以及 Rimac Group 全部 20.6% 股權，全數轉讓給由紐約創投基金 HOF Capital 主導的國際財團，預計於 2026 年底前完成交易，意味著福斯集團（Volkswagen Group）自 1998 年開啟、長達 28 年的豪華車帝國佈局正式畫下句點。

OpenAI金主接手！！保時捷出清布加迪 28年豪車帝國夢碎。（圖:shutterstock)

這場估值約 10 億歐元的交易，表面上是一次企業股權更迭，實則揭示了傳統車廠在轉型陣痛下的壯士斷腕，以及科技新錢（New Money）對傳統工業明珠的強力滲透。

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帶不了財的皇冠上明珠

回顧 1998 年，福斯集團風光收購布加迪（Bugatti），當時這個品牌被視為集團「皇冠上的明珠」，是展現極致工程美學與速度的圖騰。然而，華麗的外表下，布加迪始終是一個「帶不來錢」的形象工程。

即便單車售價數百萬美元，年產量卻僅有數十台，極高的研發與營運成本讓它在大眾 - 保時捷體系中，更像是一個昂貴的實驗室，而非獲利機器。

保時捷決定在此時「斷臂求生」，核心原因在於自家財務狀況的警訊。根據最新財報，保時捷 2025 年的營收衰退了 9.5%，營業利潤更是暴跌超過九成。

這張自 IPO 以來最難看的成績單，反映了保時捷在產品戰略、電池業務及美國關稅等多重打擊下的焦慮。

更關鍵的是，保時捷正遭遇「中國市場保衛戰」的潰敗。過去曾是全球最大單一市場的中國，銷量已從高峰期腰斬，且預期還會持續下滑。

面對生存壓力，新任 CEO 駱明楷（Michael Leiters）上任後明確了「寧可丟量，不丟價」的戰略，並果斷撤回先前「2030 年純電車佔比 80%」的承諾。

在這種「資源必須集中在核心業務」的邏輯下，無法規模化獲利的布加迪，自然成了被清理的對象。

「違和感」十足的交易

有趣的是，這次的「接盤俠」並非傳統汽車巨頭，而是來自紐約的 HOF Capital。這家由三位埃及裔創辦人於 2016 年設立的創投基金，過去的戰績幾乎清一色是科技領域：OpenAI、Anthropic、SpaceX、Neuralink 等。

一頭是傳承百年的燃油引擎靈魂，另一頭是矽谷最前衛的 AI 與航太科技，這種強烈的對比感，正是當前時代交替的縮影。

對於 HOF Capital 而言，買下布加迪並非看中它的現金流，更多是看中其在全球頂級社交圈的「門票」屬性。擁有布加迪，等於擁有了一個能快速擴大品牌知名度、連結全球頂尖家族辦公室的頂級社交媒介。

與此同時，來自中東阿布達比的 BlueFive Capital 也深度參與其中。中東資本正式進入歐洲老牌資本主導了上百年的超跑領地，這象徵著傳統燃油超跑的「話語權」正加速東移。

「歐洲馬斯克」成最強贏家

若要在這場交易中找一個笑得最燦爛的人，那非 Mate Rimac 莫屬。這位 1988 年出生、曾被稱為「歐洲馬斯克」的克羅埃西亞創辦人，完成了從「打工仔」到「掌權人」的華麗變身。

Mate Rimac 在 21 歲時於自家車庫創辦了 Rimac Automobili，起初只是為了改裝一台壞掉的寶馬，沒想到卻開發出擊敗國際汽聯紀錄的電驅系統。

隨後，他獲得了保時捷、現代汽車甚至中國駱駝集團的青睞與投資。2021 年，在大眾集團的撮合下，他與保時捷共同成立合資公司 Bugatti Rimac，當時他還只是個技術夥伴。

而現在，隨著保時捷退出，Mate Rimac 在不需動用自身資金的情況下，透過引入 HOF Capital 等外部資本，成功拿回了 Bugatti Rimac 的全部營運控制權。

這位從車庫起家的年輕企業家，如今正式成為這家百年頂級品牌的實質掌控者。這不僅是「新勢力逆襲老錢」的勵志故事，更是一次產業邏輯的重組：未來的頂級超跑，將是電子技術與機械美學的新融合。

超跑玩家在想什麼？

這場交易背後，還隱藏著一個超豪華車界的集體焦慮：電動化轉型到底對不對？

目前，不論是藍寶堅尼、Aston Martin 還是瑪莎拉蒂，都紛紛延後了純電計畫，甚至重新擁抱大排量燃油引擎。原因很簡單，對於金字塔尖的客戶來說，買超跑買的是「機械質感」和「收藏稀缺性」。

當一台超跑不再有引擎的咆哮，轉而追求節能環保時，它對富豪的吸引力反而下降了。

保時捷目前轉向延長燃油車生命週期、重啟經典 911 改款，正是看透了這點。然而，維持燃油超跑的榮光需要極高的代價，當傳統車廠無力負擔這筆營運成本時，擁有大量現金流且渴望品牌溢價的 VC 與主權基金，就成了最合適的承接者。

28 年豪華帝國夢醒 新秩序正在重塑

布加迪的故事，從 1909 年法國阿爾薩斯的工廠開始，經歷了二戰衰退、多次易主，到大眾集團治下的輝煌與掙扎。28 年前，福斯試圖建立一個涵蓋從平價國民車到千萬超跑的完美版圖；28 年後，現實的經濟重壓與產業變革，讓這個夢想不得不進行修正。

這次交易的象徵價值遠高於成交價：汽車產業的核心地帶正在發生位移，１不再只是底特律或斯圖加特的對決，而是傳統工匠精神與矽谷科技資本的重新配對。