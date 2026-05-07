鉅亨網新聞中心 2026-05-07 14:15

日產汽車（Nissan）宣布，將暫停位於美國密西西比州坎頓（Canton）工廠的純電動汽車（EV）生產轉型計畫。這項原定斥資 5 億美元、旨在將該廠打造為北美電動車生產樞紐的宏大藍圖，因應美國政經環境劇變及市場需求疲軟而宣告中斷。

日產表示，未來該工廠將重新聚焦於傳統燃油車（ICE）與混合動力車款（Hybrid）的生產，以求在多變的市場環境中實現穩定的收益與持續成長。

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日產汽車坦言，這次政策的「急轉彎」是為了更靈活地適應當前的市場條件與客戶需求。

回顧過去兩年，日產原計畫在坎頓工廠生產多款全新純電車型，包括備受期待的 PZ1K 電動車以及先前推遲的小型 EV 車型，然而隨著美國市場對純電車接受度陷入停滯，這些計畫已先後被決定叫停。

目前，佔地 470 萬平方英尺的坎頓工廠將不再作為純電轉型的主戰場，而是轉為擴大現有高需求車型的產能，顯示出日產在全球策略中的務實考量。

促成此項決定的關鍵因素，主要來自美國政策的變動與消費端需求的轉向。隨著川普政府上台，美國聯邦政府大刀闊斧地取消了高達 7,500 美元的純電動車購車稅收抵免（Tax Credit）。

這項政策紅利的消失，對成本高昂的電動車市場無疑是沉重打擊，使其瞬間失去了與燃油車競爭的價格優勢。

此外，相較於亞洲與歐洲市場受地緣政治衝突影響導致高油價、進而推升電動車銷量的現象，美國消費者在基礎設施尚未完備且缺乏政策補貼的情況下，對純電車的熱情迅速冷卻。

在取消純電擴建計畫後，日產在美國的戰略方向將重新校準，重點將放在「精選車型」與「多樣化動力源」上。

根據最新的產品線規劃，日產計畫在 2028 年於美國市場復活經典越野車 Xterra，並採用全新的非承載式車身設計，以滿足北美市場對強韌性能的需求。

緊隨其後的還包括三排座配置的新款 Frontier 皮卡，以及至少三款基於相同底盤平台開發的衍生車型。

日產強調，未來將透過同一車型提供混合動力（HV）等多種動力選擇，藉此提高市場競爭力，並在看清政策動向後再行靈活調整投資比例。

日產的這一步，反映了當前美國汽車工業集體「煞車轉向」的縮影。在失去了高額補貼的「護體」後，包括福特（Ford）與通用（GM）在內的美國本土車廠也紛紛縮減或延後電動車投資計畫，並將資源重配至混合動力領域。

連同索尼與本田合組的 Sony Honda Mobility 也受此趨勢影響，宣布縮編並取消原定的 Afeela 品牌交車計畫，轉型專注於軟體開發。