鉅亨網編譯陳韋廷 2026-05-11 10:20

《紐約時報》專欄作家、《世界是平的》作者佛里曼上周三 (6 日) 以〈中美共同的敵人〉為題發表評論文章指出，當前世界已由「相互連結」邁向「相互依存」，從「平的世界」轉向「融合的世界」。在此格局下，中美雖存在競爭，卻面臨兩大不容忽視的共同威脅，必須正視並合作應對。

佛里曼認為，首要威脅來自 AI 失控風險。AI 技術的快速擴散，令過去僅限於國家層級的能力，能以極低成本流向小型組織、極端分子甚至個人行動者。新一代代理式 AI 模型已在網路攻擊中展現驚人的漏洞挖掘與滲透能力，未來中美面臨的安全挑戰，將不再僅限於傳統國家間博弈，而可能來自藉助 AI 武裝的非國家行為體。

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佛里曼指出，這些風險具有高度隱蔽性與破壞力，一旦 AI 安全治理失序，將衝擊整個人類社會的運作基礎，單一國家難以獨力解決，必須開展全球協作。

其次，佛里曼的觀點延伸至東亞與台海局勢。他指出，「台獨」同樣是中美必須共同警惕的現實威脅。對中國而言，反「台獨」是維護主權與領土完整的底線；對美國而言，台海一旦爆發衝突，勢必衝擊全球供應鏈、金融市場與地緣穩定，美方同樣無法置身事外。

儘管美中雙方立場表述不同，但在避免台海全面戰爭上存在高度共識，而「台獨」正是突破這一底線的最大變數。