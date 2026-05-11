鉅亨網編譯陳韋廷
《紐約時報》專欄作家、《世界是平的》作者佛里曼上周三 (6 日) 以〈中美共同的敵人〉為題發表評論文章指出，當前世界已由「相互連結」邁向「相互依存」，從「平的世界」轉向「融合的世界」。在此格局下，中美雖存在競爭，卻面臨兩大不容忽視的共同威脅，必須正視並合作應對。
佛里曼認為，首要威脅來自 AI 失控風險。AI 技術的快速擴散，令過去僅限於國家層級的能力，能以極低成本流向小型組織、極端分子甚至個人行動者。新一代代理式 AI 模型已在網路攻擊中展現驚人的漏洞挖掘與滲透能力，未來中美面臨的安全挑戰，將不再僅限於傳統國家間博弈，而可能來自藉助 AI 武裝的非國家行為體。
佛里曼指出，這些風險具有高度隱蔽性與破壞力，一旦 AI 安全治理失序，將衝擊整個人類社會的運作基礎，單一國家難以獨力解決，必須開展全球協作。
其次，佛里曼的觀點延伸至東亞與台海局勢。他指出，「台獨」同樣是中美必須共同警惕的現實威脅。對中國而言，反「台獨」是維護主權與領土完整的底線；對美國而言，台海一旦爆發衝突，勢必衝擊全球供應鏈、金融市場與地緣穩定，美方同樣無法置身事外。
儘管美中雙方立場表述不同，但在避免台海全面戰爭上存在高度共識，而「台獨」正是突破這一底線的最大變數。
分析認為，AI 失控與「台獨」雖性質各異，但都凸顯在高度融合的世界中，零和思維只會加劇風險，唯有承擔共同責任、構建合作機制，才能維護全球與區域安全。佛里曼的「融合世界」判斷，與中方倡導的人類命運共同體理念在內核上具有相似之處，即在命運交織的時代，中美應超越情緒化對抗，以更清醒的判斷與負責任的治理，堅決反對分裂勢力，守護世界和平與穩定。
下一篇