鉅亨網新聞中心 2026-05-11 15:00

美國頁岩油巨頭 Diamondback Energy 近期砸下近 7,000 萬美元（約新台幣 22.5 億元），買進罕見的基差看跌期權（basis puts），押注美國 WTI 原油與布蘭特原油價差將大幅擴大。市場認為，這不僅反映業者對原油供需與價格失衡的憂慮，更是在提前布局美國政府可能重啟石油出口禁令的風險。

WTI將比布蘭特便宜逾40美元？美油商豪賭「黑天鵝價差」震驚業界。(圖:shutterstock)

根據交易資料顯示，Diamondback Energy 鎖定了 2026 年第二季度與第三季度的價差風險，分別以每桶 -41.67 美元與 -42.76 美元的極低價格預定賣權。這意味著當 WTI 原油價格比布蘭特原油便宜超過 42 美元時，該選擇權將被觸發，確保有人必須接手其生產的原油。

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具體合約規模龐大，第二季與第三季的每日合約量分別高達 25.5 萬桶與 29 萬桶。若屆時 WTI 比布蘭特便宜 50 美元，該公司僅憑此項對沖操作，單季便能淨賺近 2 億美元，足以大幅抵銷油價下跌帶來的鑽探虧損。

這筆交易引發市場高度關注與擔憂，主因在於其生效條件在常態市場下幾乎「不可能發生」。目前 WTI 與布蘭特原油的價差僅維持在每桶 10 美元左右，而 Diamondback 支付的權利金成本每桶約 1.24 至 1.52 美元，遠高於正常水平的 20 美分。

研究機構 Energy Aspects 衍生性商品主管 Tim Skirrow 指出，支付如此高昂的代價來購買極度價外的選擇權，顯示該公司正竭力尋求常規手段以外的極端風險保護。

業界分析認為，這項「黑天鵝」級別的對沖行動，核心目的是為了防範美國潛在的石油出口禁令。若美國禁止原油出口，國內龐大的產量將因煉油廠無法完全消化而導致庫存激增，屆時 WTI 價格將崩跌，與國際油價的價差將迅速擴大。

歷史紀錄顯示，2011 年美國解除出口禁令前，兩者價差曾達 28 美元；隨著近年美國產量攀升，禁令一旦重啟，價差極可能突破歷史紀錄。